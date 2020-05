Zastupitelé řešili nabídku na svém únorovém zasedání. Starosta Zdeněk Svoboda pak věc probral s rodinou básníka. „Po kontaktování obou dcer Martina Jirouse, Marty a Františky jsme se shodli na vybrání ulice, ve které Martin bydlel,“ řekl Svoboda. Následně oslovil lidi v dané ulici, jestli by jim nevadila nutnost vyměnit si doklady. „Souhlasili, nemají s případným pojmenování žádný velký problém,“ pokračoval starosta s tím, že květnové zastupitelstvo rozhodne.

Radnice si přitom není jistá, jestli nabídka ještě platí a nezná ani jméno mecenáše. E-mail s návrhem přišel od redaktora Miroslava Mareše. Deník zjišťoval, jestli nabídku podanou před epidemií současná situace neovlivnila. „Vzhledem k nouzovému stavu země nabídka momentálně neplatí. A není jasné, co bude dál,“ řekl novinář Miroslav Mareš a dodal: „Mecenáš formuloval nabídku v jiné ekonomické situaci.“ Jak dále provozovatel webu občasník.eu uvedl, anonymita byla základní podmínku dárce.

Známý básník už ulici má v pražských Řeporyjích, Stará Říše by tedy primát v tomto směru neměla. Starosta však uvedl, že zřejmě nyní už ulici nechá pojmenovat i bez finanční injekce. Následně by ale podle něj bylo dobré vzpomenout i na další významné občany městyse a pojmenovat ulice například Stritzkova nebo Florianova. „Ale to třeba až někdy příště,“ uzavřel.