Stará škola půjde k zemi. Další dům naopak brtnická radnice dokončuje

Do velkých projektů se ve svých místních částech pustila Brtnice. Zatímco v Dolním Smrčném by měla být ještě letos hotová víceúčelová budova, stará škola ve Střížově by naopak už mohla jít k zemi.

Ve staré patrové budově školy by mohla už za pár let sídlit školka. | Foto: Deník / Martin Singr

Stavba víceúčelové budovy v Dolním Smrčném začala letos na jaře, a i když jsou okolnosti proti, stále se počítá s dokončením v letošním roce. "Přívalové deště znepříjemňují práce už od začátku stavby, ale harmonogram prací prozatím dodržujeme,“ řekla starostka Brtnice Miroslava Švaříčková. Nový hejtman Schrek převezme vládu nad krajem 18. listopadu Přečíst článek › Opačný osud, tedy demolice, naopak čeká starou školu ve Střížově. V současné době je přeloženo elektrické vedení. Po vysoutěžení zakázky může radnice starou budovu srovnat se zemí a následně začít budovat školku. Náklady starostka odhaduje nejméně na dvanáct milionů korun.

