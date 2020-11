Distanční výuka přišla vhod dělníkům v Lukách nad Jihlavou. Rekonstrukce školy je totiž bez dětí podstatně jednodušší.

V době plánování oprav však nikdo nemohl tušit, jaká bude situace a vše bylo nachystané tak, aby se dalo pracovat i za provozu. „Dělníci dělali hrubé práce odpoledne a zůstávali tam do večera, pracovali i o sobotách a nedělích,“ prozradila loucká místostarostka Lada Salátová. „Současný stav je pro ně bonus, dřív tam elektrikáři sekali do devíti večer,“ doplnil starosta Viktor Wölfl.

Práce zatím pokračují podle harmonogramu, většina by se měla stihnout do Vánoc. Přízemí bude kompletně hotové do konce tohoto týdne, pak se dělníci přesunou do prvního patra. Třídy budou od Nového roku přichystány pro příchod školáků a na příští rok radnice plánuje vybudování výtahu. Největší komplikací je, že se budova školy skládá z několika částí a každá z nich je jiného stáří.

Návrat dětí do škol v Lukách zatím řešit nemusí. Nejprve by se totiž měly vracet žáci prvních a druhých tříd, kteří našli útočiště v budově stacionáře. „Je to budova, která vypadá jako nová a učitelky říkaly, že se nebudou chtít vrátit do školy,“ usmál se starosta. Podle něj byl lepší nápad umístit děti do jiné budovy v městysi než domlouvat jejich dojíždění do jiné školy.

Starý nábytek si mohli rozebrat místní

Ze šaten školy zmizely klece, nahradily je skříňky. Osvětlení bude také nové a starý nábytek ze sboroven a kabinetů skončil na hromadě před školou, odkud si ho mohli rozebrat místní. Ve škole už budou všude rozvody pro internet a interaktivní tabule. Klasické tabule už nejsou dřevěné jako v minulosti, ale kovové.

Podle starosty se škola výrazně promění, děti i učitele čekají čisté, světlé prostory. „Nejhorší místa jako přízemí, kde byla rozpadlá chodba a minimální světlo, budou minulostí,“ řekl Viktor Wölfl a pokračoval: „Ta škola vypadala stejně, jako když jsem do ní chodil já, to je tragédie.“

Že si škola zasloužila pozornost, o tom místní nepochybují. „Rekonstrukce školy už byla opravdu potřeba. Moc se těším na novou moderní školu, kde bude dobře dětem i pedagogům,“ sdělila Jindřiška Váchová, která ve škole pracuje jako asistentka pedagoga a ve třetí třídě má i dceru.

Radnice chystá i zcela novou školní budovu. Už příští rok chce požádat o dotace a rozplánovat jednotlivé etapy pro vybudování přístavby. Zatímco současné práce vyjdou na patnáct milionů a dvě třetiny kryje dotace, nová stavba bude stát odhadem kolem čtyřiceti milionů.

Do loucké školy je v tomto školním roce zapsáno 285 dětí. Městys se stále rozrůstá a tak se dá očekávat, že počet dětí v blízké době přesáhne tři stovky.