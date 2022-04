Hnědou Škodu 110 R si se zájmem prohlíží jeden z návštěvníků. „Jaké jsou tady kontrolky? Chrom, nebo plast,“ vyzvídá na majiteli. „To je ročník 77, tady už to bylo v plastu,“ odpovídá s hlasem znalce druhý muž, odkrývá motor a následně se dají do řeči.

U jiných vozů se fotí děti i dospělí, mezi veterány dominují vozy východního bloku, zejména několik verzí škodovek. Často i s dobovou dekorací za zadním sklem. Podmínku výroby do roku 1990 splňuje také favorit, jiné modely se ale vyráběly podstatně dříve. „Tahle barva už je zase módní, holubí šeď,“ pokývá znalecky muž u odstínu zachovalého „embéčka“.

Jsou tu ale i ameriky jako Ford Thunderbird, třetí „žraločí“ generace Chevroletu Corvette, Pontiac Firebird nebo Jeep Wrangler. Klenotem pak je žluté Ferrari 348 stojící kousek za vstupní branou. Naopak vzadu je „schovaný“ raritní Volkswagen Karmann Ghia. „Mně se nejvíce líbí kachna,“ mrkne směrem k nablýskanému Citroënu 2CV Jiří Mareček, který se přijel podívat s celou rodinou a výlet si pochvaluje.

Po půl jedenácté se pak rozburácí motory a obláčky z výfuků připomenou časy, kdy nikdo neřešil emise. Kolona aut a motocyklů se následně vydává na cestu. Kam nikdo neví, je to tajné. Všichni jen ví, že to bude zhruba osm kilometrů a na konci cesty to bude stát za to…