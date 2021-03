Starosta chtěl původně odejít do důchodu už loni na podzim, nyní uvažuje, že vydrží do letošního prosince. „Kdyby se nenašel nástupce, jsem rozhodnutý dělat starostu do voleb, ale jako neuvolněný,“ řekl Doležal. „Chci zůstat doma a jezdit na kole. Na to se těším, lesy už nebudou, ale někam se podívám,“ plánuje.

V roce 1991 mě téměř vyhnali. O třináct let později jsem se vrátil a ti kluci, co mě ´tolik milovali´, budovali Batelov a téměř nic zvláštního nevybudovali," usměje se s tím, že má na svém kontě šestnáct let ve službách obce a domnívá se, že je to dostatečně dlouhá doba na jeden život.

Batelov má v srdci a jako starosta se snažil o to, aby městys vzkvétal. Dostal se kvůli tomu dokonce i do křížku se zákonem, když část dotace poskytnuté na splaškovou vodu použil na dešťovou kanalizaci. „Splašková nebo dešťová kanalizace? Pro mě je to úplně jedno. Dělali jsme Batelov a někteří lidí to nechápali, chtěli mě nechat zavřít,“ vrací se k nepříjemné události.

Radnici bude každopádně opouštět v dobrém. „Jsem rád, že půjdu do důchodu, převezmou to mladí a budou to určitě dělat lépe. A tak to má být,“ uzavírá.