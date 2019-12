Luka nad Jihlavou se podobně jako Jihlava soudí se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) a Vodárenskou akciovou společností. A podobně jako v Jihlavě spory trvají řadu let a nemají konce. „Kdyby žil Jaroslav Hašek, určitě by o tom napsal krásnou knihu,“ povzdechl si Wölfl při komentování situace pro Deník.

Starosta uvedl, že se spor odehrává ve třech rovinách – jde o majetek, finanční vyrovnání a pak ještě o neoprávněné užívání majetku. Městys už dostal čistírnu odpadních vod, kterou provozuje, složitější pak je situace s vodovodem. „Sice jsme ho dostali, ale nemáme ho v provozování, protože je potřeba mít dohodu a tu svazek nechce podepsat. A není páka, jak je k tomu donutit,“ uvedl Wölfl.

Luka nad Jihlavou zároveň trvají na tom, že po třiceti letech partnerství chtějí i finanční vyrovnání. „Po dlouhých peripetiích jsme získali rozhodnutí Kraje Vysočina a tam stojí, že máme nárok na finanční vyrovnání, ale protože jsme si to špatně spočítali, tak nám nepřiznali ani korunu,“ řekl Wölfl, podle kterého je celá situace absurdní. Ve věci, kdy SVAK neoprávněně používá majetek městyse, se prý nyní řeší, kdo bude kompetentní rozhodnout. A to přesto, že už bylo rozhodnuto, že městysi má peníze dostat.

Jak to bude v Jihlavě?

Zároveň starosta sleduje průběh sporů v Jihlavě, který je pro další vývoj v Lukách důležitý. Tam se stále zvažuje memorandum s Vodárenskou akciovou společností, které by údajně mohlo ve výsledku zřejmě znamenat, že by se Jihlava zřekla části majetku. „Nedovedu si představit, že by někdo, kdo je svéprávný, řekl, že se vzdá části majetku jen proto, aby se to už ukončilo,“ divil se Wölfl.

S tímto názorem ale důrazně nesouhlasí náměstek jihlavské primátorky Petr Laštovička (ODS). „Rozhodně bych chtěl vyvrátit tvrzení, že by se současné vedení chtělo nebo mělo čehokoliv vzdávat,“ reagoval. „S nárokováním čehokoliv nemá memorandum nic společného. Současně by jsme chtěli ukončit jasně obstrukční spory, které na obou stranách znemožňují zejména správním úřadům rozhodnout,“ dodal.