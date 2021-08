Jak se vám žije v Lukách nad Jihlavou?

Já si nestěžuji nikdy, takže mně dobře. Otázka spíše je, jak se žije občanům a já doufám, že také dobře.

Na radnici jste už řadu let, co se za tu dobu povedlo?

O tom se špatně mluví, to většinou rád slyším od někoho cizího, pokud si to někdo myslí. Ale jsem na radnici bezmála dvacet let, tak jsem se snažil postupovat podle konceptu rozvoje obce. Snažil jsem se přesvědčovat zastupitele, aby pro jednotlivé projekty zvedli ruku. Rozvoj obce totiž není jen o starostovi, ale i místostarostovi, radě a hlavně zastupitelstvu. Povedlo se realizovat velké stavby jako školní tělocvična, denní stacionář pro seniory a handicapované, který je zároveň multifunkčním domem, kam mohou zadarmo chodit spolky. Rekonstruovali jsme koupaliště, které má opravdu velkou návštěvnost. Můžeme zmínit i cyklostezku, je velmi frekventovaná a tím, že v Lukách je část asfaltovaná, přivede sem lidi, kteří chtějí bruslit na inlinech, viděl jsem tam i kolečkové lyže.

Městys má navíc stále více obyvatel. Už atakuje hranici tří tisíc.

Je sporné, považovat za úspěch, ale já měl před dvaceti lety pocit, že Luka nemají žádný rozvoj, neměli jsme plochy pro výstavbu a mladí lidé neměli možnost tu zůstat. Vytvořilo se tu potom hodně nových domů, začal rozvoj obce a tím pádem se výrazně zvyšují nároky na služby. Zůstala nám lékárna, máme tu doktory, jsou tu obchody, které fungují i v sobotu a v neděli. Rozvoj je znát. Někdo to ale za úspěch nepovažuje, je to otázka názoru.

Je to všechno?

Pak jsou menší věci jako výsadba zeleně, na které dlouhodobě pracujeme. Když se vysází alej stromů nebo mladý les, který přežil kůrovcovou kalamitu, je to prostě radost a jsou to důležité věci. To ale lidé ocení třeba za pětadvacet, třicet let. A to už na radnici budou stoprocentně jiní lidé.

Je také něco, co se nepodařilo?

Ano, jsou tady i věci, které se nám zjevně nedaří. Nepodařilo se nám získat kontrolu nad naším majetkem, vodohospodářskou infrastrukturou, kterou budovali naši předkové. Nemáme také zrekonstruované některé místní komunikace, nedaří se nám získat dotaci, ale pořád to je v plánu. V ulici Školní pořád chybí několik set metrů chodníku, za chvilku znova začne školní rok a my nejsme schopni získat stavební povolení, část lidí bydlících v ulici je proti.

Poslední týdny se vrací kultura, byly tu festivaly White Stork, malé pivovary, nyní o víkendu bude gastro festival. To vás jistě těší, nemám pravdu?

Mám z toho obrovskou radost. My se ještě před koronavirovou krizí snažili vytvořit nový systém, který by oživil kulturní život v Lukách. Bydlí tu dost lidí a Luka jsou spádová, to je vidět, že sem jezdí i lidé z Jihlavy. Teď se ukázalo, že po odmlce lidé zájem mají a na akce chodí. V kategorii přání je činnost rozšířit a mít třena v adventním období farmářský trh, festival jídla, koncert. Určitě se budeme snažit, pokud se situace výrazně nehorší, nějaké akce udělat. Aby to nebylo jen o tom, že se staví chodník nebo kanalizace, ale že se lidé mohou i někam jít pobavit.

To bude v režii radnice nebo se zapojí místní spolky?

Se spolky je to trošku problém. Kdysi byli aktivní Kamarádi Balkánského ranče, kteří ale pak už nechtěli pokračovat a Vánoční věci ochably. My se snažili to dělat z úrovně radnice, což není dobře a řekl bych, že kromě hasičů, kteří jsou hodně aktivní, žádné spolky, které by něco organizovali, nemáme. Na některé akce budeme spolupracovat s firmami, které se na to specializují, umí to a přivedou sem takové skupiny lidí, které chceme. Budeme zkrátka kombinovat spolupráci se spolky a s profesionální agenturou. Mělo by to mít takovou úroveň, aby měli lidé za čím jít. Dnes chtějí dobré jídlo, dobré pití a kultura, která pro ně bude zajímavá. Jsem sám zvědavý, jestli v sobotu přijdou rodiče s dětmi na Michala Nesvadbu. Ten na vesnice asi moc často nejezdí a doufám, že to bude mít dobrý ohlas.