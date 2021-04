/ROZHOVOR/ V obci Dvorce na Jihlavsku nežije ani dvě stě obyvatel. Jedná se o malou vesnici, která je však aktuálně zcela odříznutá od okolních obcí. Z jedné strany dělníci bourají most mezi Jihlavou a Pelhřimovem, z druhé se v Cejli má do poloviny května pracovat na kanalizaci. Starosta Luděk Smrčka říká, že místním nezbývá než čekat.

Starosta Dvorců Luděk Smrčka. | Foto: Deník/Martin Singr

Jak se vám žije v Dvorcích na Jihlavsku?

Nám se žije velmi dobře. Nebo spíše se nám žilo, dokud jsme neměli problém s objízdnými trasami. Opravuje se most mezi Jihlavou a Pelhřimovem a ani Cejlí neprojedeme. Sousední vesnici, kam vozí rodiče děti do školky, máme téměř na dohled, ale cesta tam měří šestnáct kilometrů. Zkoušeli jsme tento stav zvrátit, ale nepodařilo se, obě stavby nedávno začaly. Teď nám nezbývá než čekat a doufat, že dělníci práce urychlí a cesta přes Cejli bude otevřená co nejdříve.