Jak se vám žije ve Stonařově?

Po uvolnění všech možných opatření se začíná skutečně žít. Co se týká celospolečenského života, spolky obnovují svou činnost, probíhají už první kulturní, společenské akce. Výraznější propad hospodářství se zatím nekoná, příjemně nás překvapily daňové příjmy za leden, únor, březen, v dubnu pak byl výrazný propad až o jednu třetinu a květen už byl zase lepší.

Jak se daří spolkům, vrací se ke své činnosti?

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkAno, jako první zahájil činnost spolek Senioři Stonařov a okolí. Mají v členské základně kolem 140 členů ze Stonařova i z okolních obcí a před pandemií byli velice činorodí, každý měsíc měli nějakou aktivitu. Dokonce jezdili na takzvané rekondiční pobyty, kdy obsadili celý autobus a týden pobývali někde v horách a tak dále. Činnost obnovil i Divadelní soubor A.D. Stonařov - už na podzim jsme využili mezery před úplným zákazem, tak jsme byli součástí komparsu u natáčení amatérského filmu Otec a Zvíře. Nyní jsme se rozhodli oprášit poslední hru, operetku Na tý louce zelený.



A co další spolky - sokolové, hasiči?

V Sokolu Stonařov trénovali i dříve, dělali, co jim nařízení umožnila. Nyní se tam činnost rozbíhá ve větším rozsahu, ale je vědomě bržděna – děláme totiž rekonstrukci kabin, snad do měsíce by kabiny mohly dostat nový kabát a budou sportovcům k dispozici. Hasiči se pak schází podle potřeby, průběžně pečují o techniku, aby byli akceschopní, jsou totiž zařazeni v JPO III a jsou díky silnici I/38 předurčeni k výjezdům k dopravním nehodám. V červnu každý rok pořádali Letní slavnost, tedy kromě loňského roku. Teď měla být 12. června, ale přesunuli jsme ji na 11. září a přejmenovali na Rozloučení s létem.

Pak jsou tady drobnější spolky jako spolek Vodník, ti mají v pronájmu dva obecní rybníky. Vím, že před 2 měsíci v jednom z nich dělali výlov.

Stonařov



první písemná zmínka: 1347

počet obyvatel: 1096



Výrazné osobnosti Stonařova:



Anna Dvořáková 26. července 1951 až 19. 4. 2020

Byla jednou z nejvýraznějších osobností novodobého ochotnického divadla ve Stonařově. Před revolucí byla vedoucí Divadelního souboru SSM, po revoluci nastal divadelní útlum. V roce 1998 byl soubor obnoven pod názvem DS Stonařov, opět pod vedením Anny Dvořákové. Spolupracovala se zkušenými režiséry, například i s Josefem Kunderou nebo Milanem Šindelářem z Horáckého divadla Jihlava. Soubor se například v roce 2009 zapojil do projektu divadelních prohlídek na Roštejně nebo do open-air projektu Loučky režiséra Jakuba Škrdly. Na svém kontě měla několik desítek rolí, spolupracovala také s divadlem ATD.

Po smrti principálky si stonařovští divadelníci změnili název na Divadlo A. D. Stonařov. Právě na počest Anny Dvořákové.

Tip na výlet



Kalvárie Stonařov



Křížová cesta ve Stonařově je tvořena čtrnácti kamennými kapličkami, které mají na soklu upevněnou obdélnou kamennou desku s mělkou nikou pro pašijový výjev a na vrcholu vysoký kamenný kříž. V roce 2014 bylo poutní místo opraveno a vysvěceno. Nové kříže zhotovil kamenosochař Josef Máca z Kališť. Výtvarné pojetí pašijových výjevů ve Stonařově je opravdu netradiční. Zpracování tématu ukřižování Ježíše Krista je propojeno s vesmírnými meteority, které jsou pro Stonařov charakteristické. Na konci cesty stojí zbytek kamenného kříže, do kterého byl vložený kříž železný a také kaplička. Ke křížové cestě na kopci Kalvárii je možné se dostat směrem od místního hřbitova, celou cestou vede modřínové schodiště.