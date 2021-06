Není divu, že je pojišťovny považují za nejrizikovější skupinu. „V České republice umírá každý rok pět set lidí za volantem a nejrizikovější skupinou jsou mladí, začínající řidiči. Každý rok jich zemře zhruba sto. To je šílené,“ varoval předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.

Situaci tak vzala do svých rukou Asociace autoškol ČR a začala pořádat akce pro řidiče do čtyřiadvaceti let. „Pochopili jsme, že změnit legislativu je pomalé a potřebujeme nejprve změnit společnost,“ vysvětlil Horčička. Jednou z osmi zastávek projektu Start Driving bylo i krajské město Vysočiny. Antonín Musil, který v Jihlavě provozuje nejen autoškolu ale i polygon je přesvědčen, že se podobné akce společnosti tisíckrát vrátí.

V autoškolách se prostě nedají mladí řidiči připravit na všechno. „Připravujeme žadatele ke zkoušce, ale technickou úroveň toho, jak zvládat smyk, jak intenzivně brzdit, to musíme udělat na polygonu,“ popsal Horčička průběh projektu. Mladí motoristé si vyzkouší přetáčivý i nedotáčivý smyk, defenzivní brzdění, aquaplaning. „Chceme je připravit na to, aby až to zažijí na silnici, se jim ta zkušenost vrátila,“ podotkl šéf Asociace autoškol.

Na polygon zavítal i hejtman Vítězslav Schrek. „Přesto, že se považuji za dobrého řidiče, zažil jsem pořádný smyk na extrémně kluzkém povrchu. Zima už je sice za námi, ale takový letní liják dokáže s autem na silnici dělat divy. Popřemýšlejte, zda si nepříjemné situace za volantem nevyzkoušet pod dohledem profesionálů,“ vzkázal po své jízdě veřejnosti.

Možnost zdokonalit své schopnosti uvítalo kromě hejtmana téměř čtyřicet začínajících řidičů, kteří poslední květnový pátek přijeli na jihlavský polygon. Vedle jízd na zkušební dráze se věnovali teorii a vydali se i do města na takzvané evaluační jízdy. „Z deseti začátečníků by dnes řidičák udělali tak dva,“ překvapil Horčička. „Jeli jsme už s tisícovkou řidičů a bylo tak dvě stě těch, kteří byli schopni jet a dodržovat pravidla silničního provozu. To nám ukazuje určitou kvalitu, kterou prostě nemají,“ pokračoval v hodnocení.

Projekt Start driving 2021 vychází z ověřených zkušeností rakouského systému vzdělávání řidičů. Nově jsou do něj zapojeni i rodiče mladých řidičů a učitelé autoškol. „Potřebujeme zapojit rodiče. Kdo má největší důvod, aby se mladí začínající řidiči vraceli domů? Jsou to jejich rodiče,“ zdůraznil Horčička.

Podle něj je u nás nyní nežádoucí, aby zkušení řidiči učili své děti jezdit. To je rozdíl mezi Českou republikou a Rakouskem nebo Německem. „Je moderní chtít, aby se rodič aktivně podílel na přípravě řidičů v autoškole, ale také po autoškole. V České republice jsou to témata, která zatím nikdo nepřinesl, my je chceme otevřít,“ prohlásil. Ostatně dvě třetiny mladých motoristů přijeli v doprovodu svých rodičů.

Není přitom žádným tajemstvím, že řada mladých se učí jezdit ještě před dovršením plnoletosti. Rodiče je učí na odlehlých cestách nebo na opuštěných parkovištích základy. „Táta mě učil jen rozjíždět se. V autoškole mi pak nedělalo problém se rozjet, potíže přišly ve chvíli, kdy jsem měl zařadit trojku,“ usmál se Petr Stejskal z Jihlavska. Závěrem pak sám přiznal, že se po získání řidičského průkazu cítil jako mistr světa. Čím více už toho najezdil, tím víc si uvědomuje, že k dokonalosti má jeho řidičské umění daleko.

Ve čtvrtek patřil polygon profesionálům. Učitelům autoškol, a také zkušebním komisařům. V diskusních blocích probírali s odborníky z řad Asociace autoškol, ale také s dopravním psychologem, policisty, hasiči i instruktory z polygonu připravovanou novelu Zákona o autoškolách a mnoho teoretických i praktických otázek pro ještě lepší přípravu uchazečů o řidičský průkaz.

