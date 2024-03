/FOTO/Starý Brněnský most v Jihlavě se v březnu uzavře autům, chodcům i cyklistům kvůli rekonstrukci. Ta potrvá skoro půl roku.

Brněnský most v Jihlavě se dočasně uzavře pro chodce i vozidla. Provizorní výdřevy, které byly k mostu přistavěny ve dvou etapách v letech 2019 a 2020, zajišťovaly potřebnou bezpečnost. | Foto: Ježkovy oči

Starý most v Jihlavě bude uzavřen kvůli rekonstrukci dvou klenbových mostů a opěrných zdí. „Oprava by měla trvat od března do srpna letošního roku,“ uvádí se na oficiálním webu Jihlavy Ježkovy oči.

Rekonstrukce starého Brněnského mostu se plánovala několik let, ale projekt se několikrát odsunul.

Jako součást stavby vzniknou také nové chodníky, část cyklostezky a veřejné osvětlení. Předpokládané náklady činí šestadvacet milionů korun.