/VIDEO/ Demolice starého zimního stadionu a výstavba Horácké multifunkční arény v Jihlavě jde podle plánu. A stejně tak pokračují „kancelářské“ přípravy. Od úterý 26. září se mohou hlásit zájemci o pozici manažera.

Výběrové řízení bude vypsané na šest týdnů, v ideálním případě by mohl začít nový správce Horácké multifunkční arény pracovat letos v prosinci. „Nekončí to tím, že vyvěsíme výběrové řízení na úřední desku města. Budeme využívat další informační kanály, oslovíme agentury, head huntery… Chceme oslovit i lidi, kteří mají práci, ale jsou dobří manažeři,“ poodhalil primátor Petr Ryška.

Manažer výstavby Horácké multifunkční arény David Beke pak informoval, že může nastat situace, kdy bude mít nejvhodnější uchazeč stávající zaměstnání a radnice na něj bude čekat půl roku. „V takovém případě bychom ale už museli začít spolupracovat dříve, než nastoupí jako jednatel,“ doplnil Ryška.

Zda je uchazeč z Jihlavy nebo ne nebude v očích primátora hrát roli. „Pokud bude z jiného města, musí mít známé jméno minimálně ve svém prostředí,“ usoudil. Drobnou výhodu mohou mít bývalí hokejisté, ale podstatnější bude, zda je uchazeč schopen vést halu tak, aby ekonomicky, sportovně i společensky fungovala. „Když bude mít za sebou dobré výsledky a budeme vidět, že mu to pálí a čísla mu běhají, že umí pořádat akce, tak je jedno, jestli je ze sportovního prostředí nebo není. Ale že by sem šel někdo, kdo nikdy nic takového neřídil? To by bylo složité,“ nahlas přemýšlel primátor.

Plat radnice zveřejnit nechce. „Budeme se pohybovat v rámci platů manažerů obdobných zařízení v Česku,“ řekl Ryška. Nevyloučil, že by to mohlo být i přes sto tisíc korun měsíčně. „Pokud bude opravdu špička ve svém oboru s výbornými výsledky, je to možné,“ sdělil primátor. Následně by mohla být začátkem příštího roku založena obchodní společnost, která se bude o arénu starat. Název zatím není známý, dle vedení města ani není podstatný.

Ryška je přesvědčen, že by v Jihlavě mohla být téměř ve všech sportech juniorská mistrovství Evropy nebo světa. „Ale je třeba se podívat na ubytovací kapitoly. Na Davis cup stačí jeden hotel, ale třeba při juniorském mistrovství ve stolním tenise bude potřeba ve městě ubytovat pět set lidí, a to bude docela oříšek,“ uznala Ryška. Kdysi vyhledávaný Hotel Gustav Mahler totiž zůstává zavřený.

Video: Demolice zimního stadionu a zároveň již i výstavba Horácké multifunkční arény

Zdroj: Deník/Martin Singr

Co se staveniště týká, tam zůstává už jen ledová plocha. „Je to nejpevnější kus té stavby, jsou tam tři ledové plochy na sobě, v té spodní jsou ocelové trubky se silnými stěnami, na těch se nešetřilo,“ popsal jihlavský radní a manažer výstavby Horácké multifunkční arény David Beke. Nyní se bude hlavně odvážet suť, během čtrnácti dnů by měla být pryč.