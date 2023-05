Do další fáze se dostala stavba Jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Znojemská ulice je uzavřená a provoz na frekventované silnici I/18 řídí kyvadlově semafory, které přizpůsobují intervaly dopravní situaci.

Dělníci pracují na obou koncích jižní části jihovýchodního obchvatu města, ale také přímo na trase. | Video: Deník/Pavlína Gálová

Někteří řidiči jedoucí od Znojma ve Stonařově odbočují a místo stavby obchvatu objíždí přes Třešť nebo před Brtnici. I v tomto směru je však čeká dopravní omezení, dělníci totiž pracují na několika místech současně a odbočka na Puklice je uzavřená, auta musí jet přes Příseku.

Právě na silnici od Třebíče byly pár dní také semafory, nyní tam nejsou a do července bude stačit její zúžení. „Provoz by měl být zachován obousměrně. Pouze v omezených časových intervalech, kdy to bude nezbytně nutné, bude řízen semafory,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Od července pak budou řidiči jezdit po části nově budované okružní křižovatky, kde už bude jednosměrný provoz řízený semafory. Tento režim tam potrvá až do zprovoznění této křižovatky, tedy do konce října.

I přes nepřízeň počasí pokračuje stavba podle plánu, dělníci pracují nejen na obou okružních křižovatkách na začátku a konci jižní části jihovýchodního obchvatu, ale i v hlavní trase. „Pokračuje hloubení zářezů a pracuje se na mostech na trase. Na největším mostu přes údolí řeky Jihlávky dělníci vrtají a betonují piloty,“ dodala Svatošová.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy v kostce:

- obchvat bude nejdražší stavbou v historii Kraje Vysočina

- jen jižní část vyjde na 575 milionů korun, dodavatelem bude sdružení firem MI Roads, IMOS Brno a B E S

- stavba měla začít v roce 2020, vše ale brzdily protesty