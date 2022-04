Metrostav odmítl podepsat smlouvu poté, co jeho nabídku hejtmanství dvakrát vybralo jako nejvýhodnější. „V důsledku války na Ukrajině je situace ohledně dostupnosti a ceny základních stavebních materiálů kritická,“ informoval Jan Kuhn z Metrostavu a pokračoval: „Byli jsme připraveni požadovat po zadavateli kompenzace v maximální limitované částce, která by byla nižší než nabídková cena dalšího uchazeče v tendru.“

To Kraj Vysočina odmítl. Argumentovat růstem cen není podle hejtmana seriózní. „Osmého března jsme se opětovně dotazovali, zda platí mimořádně nízká nabídková cena a tu nám Metrostav potvrdil,“ prohlásil Schrek. V tuto chvíli argumentovat tím, že někdo připravoval cenovou nabídku před rokem považuje hejtman za nepodstatný a zástupný důvod.

Nečekaná změna: Metrostav už nechce stavět obchvat Jihlavy. Co bude dál?

Jak hejtman zdůraznil, kraj se řídí zákonem. „Jestli má Metrostav jiný výklad zákona o veřejných zakázkách, je to jeho problém,“ řekl v úterý po jednání Rady kraje. Vyřadit firmu z dalších krajských zakázek však hejtmanství neplánuje. Na růst cen musí reagovat i jiné firmy, na krajský úřad se obrací a situaci řeší individuálně. Stává se, že někdy firmy smlouvu nakonec nepodepíší.

Kraj Vysočina nyní osloví uchazeče, který předložil druhou nejvýhodnější nabídku. Pokud projrví zájem, mohla by teoreticky být do měsíce podepsaná smlouva. Následně se mohou dělníci pustit do práce.

Cílem je stihnout vybudovat co největší část obchvatu do konce roku 2024, na to je totiž navázaná čtvrtmiliardová evropská dotace. „Pořád je reálné velkou část dotace vyčerpat, bude záležet na dohodě s dodavatelem,“ uzavřel Schrek.