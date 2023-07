Na kruhové křižovatce směrem na Třebíč je od tohoto týdne finální vrstva asfaltu. Úplně hotovo však na první pohled není. Dokončovací práce mají podle plánu trvat až do konce letošního října, řidiči však mohou místem jezdit v obou směrech po stávající silnici a doprava mezi oběma největšími městy Vysočiny tak nekolabuje.

O dva a půl kilometru dále je druhý konec aktuálně budovaného obchvatu. Na silnici I/38 vedoucí na Znojmo zatím řídí provoz semafory, které umí reagovat na dopravní situaci. „Pokud se tvoří kolona, je to skutečně pouze nárazově v očekávaných časových intervalech, tedy při střídání směn v jihlavských podnicích. O víkendech se kolony tvoří velice zřídka,“ odpověděla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová na dotaz Deníku, zda práce komplikují cesty Čechů do Chorvatska a zpět.

I v tomto místě je ale už kruhový objezd vybudovaný a do konce října po něm začnou řidiči jezdit. „Už aby to bylo. Přímo do centra sice nejezdím, ale stejně pro mě znamená zavřená Znojemská ulice komplikaci. Aspoň že nejsou fronty u semaforů,“ okomentoval aktuální situaci na cestě ze Stonařova Petr Dvořák z Jihlavy.

V krajině se již stále zřetelněji rýsuje trasa obchvatu, údolí řeky Jihlávky překlene jeden velký most. „To pro nás není žádný problém,“ řekl před zahájením stavby Jiří Salava, který má stavbu starosti. Řidiči jezdící směrem na Třebíč okolo uzavřené odbočky na Puklice často zaujme obrovská hromada hlíny vybagrovaná při stavbě obchvatu. Ta na místě ještě nějaký čas zůstane, ne však navždy. V plánu je její využití při stavbě východní části obchvatu.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Ožehavým tématem je evropská dotace ve výši přes tři sta milionů, kterou hejtmanství na stavbu dostalo. Peníze musí ale prostavět do konce letošního roku. Kvůli soudním tahanicím před zahájením stavby hrozilo, že kraj bude muset peníze, nebo jejich část, vracet. Nyní situace vypadá nadějněji. „Na prognózy o vyčerpání dotace je ještě brzy, máme ještě několik měsíců na stavbu,“ připomněla Svatošová.

Dělníkům počasí zprvu přálo, byla mírná zima. Na jaře ale hodně pršelo, a to nebyly ideální podmínky pro stavbu. Aktuálně jsou sice práce na obchvatu v mírném skluzu. „Pokud bude přát počasí, není problém vše dotáhnout,“ sdělila krajská mluvčí.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy v kostce:

- jihovýchodní obchvat Jihlavy má být nejdražší stavba v historii Kraje Vysočina, cena přesáhne miliardu korun

- jen jižní část vyjde na 575 milionů korun, dodavatelem bude sdružení firem MI Roads, IMOS Brno a B E S

- stavba měla začít v roce 2020, vše ale přibrzdily protesty a začalo se tak loni na podzim

Pro Jihlavu přitom bude dobudování obchvatu zásadní. Propojí výpadovky na Třebíč a Znojmo se silnicí na Žďár nad Sázavou, potažmo na dálnici. Centrum Jihlavy se tím zbaví tranzitní dopravy. „Obchvat může hodně pomoci nejenom Jihlavě, ale všem lidem z okolí, kteří jedou do centra, do severní části nebo na dálnici. Je to důležité i pro kraj jako takový,“ řekl již dříve bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Mimo jiné se po nové trase má vézt nadrozměrný náklad na stavbu pátého bloku jaderné elektrárny v Dukovanech.