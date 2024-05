Multifunkční objekt Bohuslavice

Víceúčelová stavba je umístěna v areálu Hospodářského dvora v Bohuslavicích na Vysočině a svým charakterem doplňuje stávající areál. Dvůr s vlastní atmosférou je určený nejen pro odpočinkovou, ale i aktivní dovolenou pro rodiny. Je zde mini ZOO i dětské hřiště pro nejmenší a pro všechny možnost jízdy na koni či další aktivity. V areálu je stylová restaurace, hotel, pěstitelská pálenice a další stavby určené pro firemní i společenské akce, jako jsou svatby, oslavy, firemní školení apod. Tento multifunkční objekt významně doplňuje a rozšiřuje možnosti areálu o pořádání větších kulturních, společenských a firemních akcí. Víceúčelová budova Áčko je unikátní nejen multifunkčností či velkou kapacitou, ale především vzhledem, vnitřní stylovou atmosférou a interiérovým i technickým řešením. Stavba se stala dominantou areálu i celého okolí.

Objekt půdorysně tvoří dva vzájemně propojené obdélníky. Obě části jsou přízemní, nepodsklepené a jsou zastřešené sedlovými střechami s pálenou krytinou (bobrovkou). Menší původní hospodářský objekt, který byl zrekonstruován a slouží jako zázemí objektu, má jednoduchý obdélníkový tvar s většími otvory na JZ straně. Původní stěny jsou obloženy dřevěnými odřezky fošen (krajinami). Druhá rozměrově větší obdélníková část objektu je provedena jako přístavba k původní hospodářské stavbě.

V této navazující části budovy je vlastní multifunkční sál v atypickém prostoru, který je tvořen dřevěným krovem z nehraněného řeziva, a to z broušených stromů větších průměrů spojených do tvaru písmene „A“. Tato konstrukce je osazena na nízkých nadezdívkách, takže vnitřní prostor je tvořen v průřezu téměř trojúhelníkovým tvarem. Tento masivní krov je pohledový a je zaklopený dřevěnými hoblovanými fošnami. Oba štíty jednoduché sedlové střechy jsou prosklené a při JZ štítu je instalované podium. Do střechy jsou vsazeny čtyři sedlové vikýře.