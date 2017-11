Stavbě nové cyklostezky stále brání nevykoupené pozemky

Jihlava – Jihlavská radnice může přijít o státní dotaci, kterou získala na výstavbu nové cyklostezky. Ta má spojit jihlavskou ulici 5. května s průmyslovou zónou v jihlavské části Pávov. Cyklostezka musí být hotova do deseti měsíců. Radnice však ještě nemá vykoupené všechny potřebné pozemky.

Cyklostezka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Roman Dolejský

„V prosincovém zastupitelstvu budeme projednávat materiály řešící schválení výměny pozemků. Příští rok v září musí být cyklostezka hotová, jinak přijdeme o státní dotaci. Je to šibeniční termín,“ uvedl náměstek primátora Jihlavy Vratislav Výborný (ČSSD). Výstavba by měla být zahájena v dubnu příštího roku.

Nová cyklostezka bude začínat z ulice 5. května v blízkosti fotbalového hřiště, odtud povede k nedaleké pile. „Sokolovskou ulici budou cyklisté podjíždět tunelem,“ dodal Výborný. Poté od pily za Sokolovskou ulicí povede kolem lesíka až ke kolejím. Podél nich cyklisté dojedou až do jihlavské části Pávova i do tamní průmyslové zóny.



Jihlavští zastupitelé o nové cyklostezce naposled jednali na nedávném listopadovém zasedání. V rámci něho schválili rozpočtové opatření, a převedli tak z rezervy do rozpočtu města osm milionu korun právě na projekt Cyklostezka Jihlava-Pávov. Kolik přesně bude nová cyklostezka stát, ale zatím vedení jihlavské radnice neví.



„Musíme mít nejprve vykoupené všechny pozemky a na základě výběrové řízení vybraného zhotovitele stavby. Potom až budeme vědět, na kolik vybudování cyklostezky vyjde. Bude to ryze investice města. Vedení firmy Bosch Diesel hovořilo o tom, že možná nechá u cyklostezky vybudovat stojany na kola, nebo něco podobného,“ vysvětlil Výborný.



Na listopadovém zastupitelstvu zastupitel Jaroslav Vymazal (ODS) upozorňoval, že v projektu nové cyklostezky schází vyřešit její napojení v ulici 5. května. „Ve vilové části v ulici 5. května by měly být vytvořeny cyklopásy, aby se tam cyklisté smysluplně napojovali na novou cyklostezku,“ podotkl Vymazal.

Přibližně 3,5 kilometru dlouhá stezka má sloužit především zaměstnancům firem, jako je Bosch Diesel a Automotive Lighting, k dopravě do zaměstnání.