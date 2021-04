Svépomocí chtějí v Kněžicích na hranici okresů Jihlava a Třebíč připravit stavební parcely. Starosta Radek Žák ví, že v obci mají techniku i schopné zaměstnance.

Budova obecního úřadu sídlí na zámku. | Foto: Deník/Martin Singr

Jedná se o dvě lokality, kde se bude stavět – Na Nivách a Víska. „Máme techniku a lidi, kteří jsou schopni to udělat. Je to lokalita, kde je možné v nutném případě práce přerušit,“ řekl starosta s tím, že podobné práce v obci omezují dopravu nebo místní, zatímco novou lokalitu lze na týden opustit a pak se k ní zase vrátit. „Tím to dokážeme udělat o polovinu levněji,“ vyčíslil Radek Žák.