Podíl protestujících lékařů v jihlavské nemocnici patří mezi nejvyšší v republice. Zatím zní doporučení od odborů výpověď z přesčasů nestahovat. A tak stále platí, že provoz bude výrazně zredukovaný. „Někteří říkají, že ustoupit je příliš brzy. Já byl včera více optimistický, myslel jsem si, že bychom se mohli vrátit do normálního provozu, ale troufnu si říct, že to ne všichni vnímají tak, že je situace dohodnutá a nemusí se bát,“ uvedl v pátek dopoledne ředitel nemocnice Lukáš Velev.

Primáři se sejdou s lékaři a promluví si o tom, jaký je jejich postoj za současné situace. „Někteří lékaři mi individuálně volali, že za dané situace by byli ochotni zatím ustoupit,“ řekl Deníku ředitel.

Rušení ambulancí

Některá oddělení dle dohody s vedením nemocnice dají najevo nesouhlas s prací přesčas, ale péči o pacienty zajistí. Dle informací Deníku se například na chirurgii plánuje zrušení ambulancí, zůstala by jedna akutní. Na operaci by šli onkologicky nemocní a pacienti ve stavu, kde hrozí riziko z prodlení. Redukci ambulancí ze dvou na jednu hlásila také ortopedie. Naopak žádná omezení by neměla být na traumatologii.

K zachování akutní péče v celém rozsahu na pediatrii by byla nutná redukce odborných ambulancí na zhruba polovinu. Odložily se v podstatě všechny případy, kde by to bylo možné. Co se interny týká, k zachování akutní péče by musely některé odborné ambulance zredukovat péči až o osmdesát procent.

Jihlavský lékař má 80 hodin přesčasů měsíčně. V prosinci odmítá přidat další

Ředitel nemocnice Lukáš Velev podobně jako hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek očekává, že podané výpovědi z přesčasů stáhne většina doktorů, možná i všichni. V nemocnici jsou připravení. „Máme dva rozpisy. Nevěděli jsme, jaká bude situace, tak primáři rozepsali verzi pro směnný provoz i provoz s využitím přesčasů. To není problém. Druhá věc je, že v tuto chvíli už nemůžeme zaměstnancům nic nařídit, musí se o rozpisu směn dozvědět minimálně patnáct dní předem,“ poodhalil zákulisí Lukáš Velev.

Závěrem pak upozornil, že lékařům nejde o to, aby dostali o deset miliard více, jak by se mohlo z nejnovějšího vývoje zdát. „Peníze jsou jen klíč k dohodě, nebudou řešením. Je potřeba začít pracovat na změně režimu práce, to je záležitost dlouhodobá, taková restrukturalizace je na roky,“ uzavřel.