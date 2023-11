Z pětačtyřiceti škol zřizovaných Krajem Vysočina se jich dvacet do stávky nezapojí, deset jich bude podporovat stávku bez zásadního dopadu na chod školy. Patnáct škol pak avizovalo uzavření školy, jídelny nebo domova mládeže. „Například střední školy zřizované krajem budou zavřeny ve třech případech. Obchodní akademie, Hotelová škola Třebíč, Střední odborná škola Nové Město na Moravě a SOŠ, SOU Třešť, pracoviště Třešť. Vyhlásili tam ředitelské volno,“ zmínila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Seznam škol, které se zapojí do stávky, najdete na mapě na konci článku . Výčet ale nemusí být úplný, mapa je průběžně aktualizovaná, vychází z dat zasílaných lidmi ze škol. Červená znamená, že škola bude zavřená, oranžová znamená, že budou stávkovat jednotliví zaměstnanci, popř. škola podpoří stávku jiným způsobem.

„Ale některé školy stávkují a nenahlásí mi to, nemají k tomu zákonnou povinnost,“ připomněl Bobek. Žáci i jejich rodiče o případné stávce ve škole naopak vědět musí, stejně jako zřizovatelé jednotlivých škol. Nejlepší je dle odborářů sledovat neustále aktualizovanou mapu Učitelské platformy.

Stávka škol 2023: na jihlavském gymnáziu zůstane doma více než půlka učitelů

Dalších pět škol vyhlásilo ředitelské volno v Jihlavě, jsou to základní školy Křížová, Demlova, Jungmannova, Evžena Rošického a Seifertova. Ke stávce se tam totiž připojili téměř všichni zaměstnanci. „Vařit se nebude v ZŠ Otokara Březiny, T. G. Masaryka a v ZŠ Kollárova, kde navíc stávkuje i sedmnáct pedagogů. Rodiče dostali doporučení nabalit dětem větší svačiny, případně mají možnost přihlásit se k odběru studené náhrady oběda. Ta bude na každé škole jiná,“ informoval Tomáš Koukal z magistrátu.

Ředitelské volno vyhlásily v Jihlavě školy: ZŠ Křížová, ZŠ Demlova, ZŠ Jungmannova, ZŠ E Rošického, ZŠ Seifertova

Do stávky jdou také dvě mateřské školy. „Je to Mateřské škola Demlova a Mateřská škola Mozaika, kde se jde do stávky celé odloučené pracoviště Romana Havelky včetně školní jídelny,“ doplnila Lucie Maxová z jihlavské radnice s tím, že podrobné informace mají školy na svých webových stránkách.

Stávkovat se bude i ve ve všech dalších okresních městech v kraji, zapojí se ale také školy a školky jinde. Například v Novém Města na Moravě se v různé míře zapojí všechna školská zařízení. Obdobná situace bude i v Třešti.

Cílem výstražné stávky na školách je dostat do oboru více peněz pro učitele i další zaměstnance. Pod kritikou je i nekoncepčnost.

V pátek se sejde předsednictvo odborů, kde se budou dolaďovat poslední detaily pro hladký průběh pondělní stávky. „Tentokrát jde opravdu o státní školství v ČR a vzdělanost našich dětí, nikoliv o platy učitelů,“ uzavřel Bobek.