Z více než čtyřiceti zaměstnanců školy přibližně třicet podepsalo, že se zapojují do stávky. Ti další přišli do školy a věnovali se například inventarizaci nebo údržbě. Dále se po chodbě občas mihnou externisté, jinak jsou ale v budově vidět zejména dělníci, kteří se věnují drobným opravám. Mají na to klid.

Jednou z mála učitelek, které jsou ve škole, je zástupkyně ředitele pro první stupeň Jana Morkusová. Změnu podmínek by si přála, ale stávka podle ní není správná cesta. „Už jsem takovou stávku zažila dvakrát a nikdy jsme si tímto způsobem nic nevynutili. Je potřeba domlouvat a scházet se tam nahoře a teď už se nějaké ústupky udělaly. Podle mě je zbytečné brát si jako rukojmí děti,“ vysvětluje svůj postoj.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Jan Přeslička ze stávkového výboru neví podle svých slov o nikom, komu by stávka výrazně zkomplikovala život. „Bavil jsem se s rodiči dětí z inovativní třídy, kteří nás podpořili. Vyjádřili pochopení, případně řekli, že do toho nevidí a tak nám důvěřují, že víme, co děláme,“ uvedl Přeslička.

O tom, že stávkou lze něčeho dosáhnout, nepochybuje. Zapojila se totiž většina škol. „Efekt vidíme už teď,“ připomíná Jan Přeslička a pokračuje: „Nemusíme něco změnit hned, ale ukázat, že tady vyrostla generace učitelů, kteří si nenechají leccos líbit a ozvou se.“

Ozvat se nebojí ani na Gymnáziu Jihlava. Tam pracuje kolem sedmdesáti učitelů na plný úvazek, doma zůstalo třiačtyřicet z nich, nějakých šedesát procent. „Úplně doma zůstaly také dvě třídy. Zbytek školy se učí, ale podle značně zredukovaného rozvrhu, děti přijdou třeba na tři, na čtyři hodiny, ten den je pro studenty hodně jiný,“ popisuje režim zástupce školních odborů Ondřej Levák.