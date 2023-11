Zamčená zůstane v pondělí sedmadvacátého listopadu řada škol napříč republikou. Jsou mezi nimi i mateřské, základní a střední školy na Jihlavsku. Přímo v Jihlavě se ke stávce připojí učitelé i kuchařky. Děti oběd nedostanou v jídelnách na základní škole T. G. Masaryka, na základní škole Otokara Březiny a základní škole Evžena Rošického. Úplně zavřená zůstane mateřská škola Romana Havelky.

Na jihlavské základní škole Evžena Rošického se ke stávce připojili mezi prvními. Do stávky se hodlají zapojit čtyři učitelé a kompletně školní jídelna, která nebude vařit. „Učit by se ale mělo dle rozvrhu,“ informoval v minulém týdnu mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Do stávky se v Jihlavě zapojí i celé školní jídelny v základních školách T. G. Masaryka a Otokara Březiny. Mimo provoz bude také celá mateřská škola Romana Havelky, tam zůstanou kromě kuchařek doma i všechny učitelky. „Ve školách se bude běžně vyučovat a ve školce budou děti případně přeřazeny na jiná pracoviště, pokud to budou vyžadovat rodiče,“ sdělil v pondělí Daněk.

Napříč okresem se zapojí do stávky řada zaměstnanců dalších škol, vařit nebude například ani škola v Třešti. V jiných školách půjde maximálně o jednotlivce. „Když se někdo bude chtít připojit, nebudeme mu bránit. Akorát by ti lidi nebyli za den stávky placení,“ sdělil již dříve ředitel školy ve Zhoři Richard Března.

Cílem výstražné stávky na školách je dostat do oboru více peněz pro učitele i další zaměstnance. Dle místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéty Seidlové se může ke stávce připojit celá škola nebo jen někteří zaměstnanci. „Nevím, zda stávka zasáhne úplně všechny školy, to by bylo věštění z křišťálové koule, ale určitě to bude většina škol,“ dodala Seidlová.

Podle odborářů jsou problémy ve školách a školkách, hlavně těch menších. „Všichni aktéři by si měli uvědomit, že státní školství za těchto podmínek je opravdu v ohrožení,“ burcoval krátce po vyhlášení stávky vysočinský předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Josef Bobek.

Rodiče dětí stávce příliš nerozumí, považují ji za zbytečnou. „Kdyby chtěli učitelé něčeho dosáhnout, tak ať stávkují aspoň týden. Na ten jeden den si každý rodič hlídání nějak zařídí a nikoho se to nedotkne. Příliš povyku pro nic,“ mávla rukou mladá maminka Jitka z menší obce na Jihlavsku. Příjmení zveřejnit nechtěla, redakce ho však zná.

