Zamčená zůstane v pondělí 27. listopadu řada škol napříč republikou. Mateřské, základní a střední školy na Jihlavsku se ale do stávky vyhlášené v minulém týdnu školskými odbory příliš nehrnou. Ke stávce se připojí někteří učitelé a kuchařky z jihlavské základní školy Evžena Rošického.

Na jihlavské základní škole Evžena Rošického se aktuálně do stávky hodlají zapojit čtyři učitelé a kompletně školní jídelna, která nebude vařit. „Učit by se ale mělo dle rozvrhu,“ informoval v úterý 14. listopadu dopoledne mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Další školy v Jihlavě zatím o případném zapojení do stávky mlčí.

Cílem výstražné stávky na školách je dostat do oboru více peněz pro učitele i další zaměstnance. Dle místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéty Seidlové se může ke stávce připojit celá škola nebo jen někteří zaměstnanci. „Nevím, zda stávka zasáhne úplně všechny školy, to by bylo věštění z křišťálové koule, ale určitě to bude většina škol,“ dodala Seidlová.

Podle odborářů jsou problémy ve školách a školkách, hlavně těch menších. „Všichni aktéři by si měli uvědomit, že státní školství za těchto podmínek je opravdu v ohrožení,“ burcoval ve středu 8. listopadu vysočinský předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Josef Bobek.

Klíčové jsou odbory

Na Jihlavsku se zatím školy ke stávkování příliš nemají. „Ještě jsme se o tom nebavili, zprávu jsem zaregistroval včera na internetu a oficiálně jsem ještě nic nečetl. Informaci předám kolegům a když se někdo bude chtít připojit, nebudeme mu bránit. Akorát by ti lidi nebyli za den stávky placení,“ sdělil již dříve ředitel školy ve Zhoři Richard Března.

V případě stávky pak hrají klíčovou roli odbory, které nemá nejen zhořská škola, ale ani většina škol v Jihlavě. „Žádná škola jako celek proto neuvažuje, že by vstoupila do stávky, budou to spíše jedinci, pokud vůbec nějací,“ uvedl již minulý týden mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Město Jihlava zřizuje základní a mateřské školy.

Jasno není ani na jihlavské základní škole Jungmannova. „Zatím to nevypadá. Učitelé nejsou se situací spokojení, ale zatím jsme neuvažovali, že se připojíme. Může se to změnit, ale chod školy zajistíme,“ řekla ředitelka Ivana Málková. Rodiče dětí si tak na den stávky hlídání dětí shánět nemusí.

Rodiče dětí stávce příliš nerozumí, považují jí za zbytečnou. „Kdyby chtěli učitelé něčeho dosáhnout, tak ať stávkují aspoň týden. Na ten jeden den si každý rodič hlídání nějak zařídí a nikoho se to nedotkne. Příliš povyku pro nic,“ mávla rukou mladá maminka Jitka z menší obce na Jihlavsku. Příjmení zveřejnit nechtěla, redakce ho však zná.

