/FOTO, VIDEO/ Samice tygra sumaterského opustila v tomto týdnu jihlavskou zoo. Tygřice Surya se stěhovala do francouzské zoo, kde bude součástí nového chovného páru.

Stěhování tygřice z jihlavské zoo. | Video: Simona Kubičková, poskytla Zoo Jihlava

Surya se narodila v jihlavské zoo, coby jedna ze dvou dvojčat tygrů sumaterských, v roce 2018. „Bylo však samozřejmé, že zde nemohou všichni tygři zůstat natrvalo. Počítali jsme tedy s tím, že časem odjedou mladé samice do nových domovů,“ vysvětlil ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák. Její sestra Mau odjela v roce 2020 do německé zoo v Krefeldu. A vychovává tam již svoje mláďata.

Tygřice vyrazila na cestu do nového domova ve francouzské Zoo de la Boissière du Doré v tomto týdnu. „Suryu jsme nalákali do přepravní bedny, která je součástí systému přepouštěcích boxů uvnitř pavilonu šelem. Poté jsme ji přesunuli do transportní bedny, ve které vyrazila na cestu,“ popsala mluvčí jihlavské zoo Simona Kubičková.

Na místo dorazila v pátek brzy ráno. „Postupně se bude seznamovat s novým prostředím. Stane se zde součástí nového chovného páru a my věříme, že stejně jako Mau bude mít časem mláďata,“ doplnila mluvčí.

Zdroj: Simona Kubičková, poskytla Zoo Jihlava

Samice Činta, která v Jihlavě zůstala, nezůstane sama. Nyní v zoo očekávají příjezd nového chovného samce. „Přesný termín transportu zatím neznáme, v tuto chvíli probíhají úkony spojené s přípravou samotného dovozu. Pokud vše půjde dobře, tak se časem naše zoo dočká dalších mláďat tohoto ohroženého druhu tygra,“ sdělila Kubičková.