Záměr automobilového závodníka Martina Prokopa na výstavbu větrného parku nedaleko Jihlavy je opět o krok blíže k realizaci. Zastupitelé ve Stonařově spolupráci schválili.

Větrná elektrárna v obci Kámen. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Ve Stonařově se rozhodli stejně jako v nedaleké menší obci Suchá. Celkem má podél lesa stát osm sloupů s obřími vrtulemi. „Já bych vám řekl zajeďte se podívat pod vrtule do Pavlova, ale radši bych doporučoval podívat se na vrtule kousek za hranice s Rakouskem, kde jsou instalované vrtule s technologií o patnáct let mladší. Mají vyšší výkony, ale nižší hlučnost,“ řekl Prokop, když ve Stonařově představoval svůj záměr.

Jako investor nabízí různé benefity od dvou až tří milionů ročně do obecní kasy přes možnost exkurze v elektrárně pro školy až po vybudování cyklostezky. „My to vítáme, touto cestou bychom se dostaly do sousedních obcí mimo osmatřicítku,“ řekl starosta Ivan Šulc a poukázal tím na nebezpečnost frekventované spojnice Jihlavy a Znojma.

Další obří vrtule? Obce nedaleko Jihlavy se větrným elektrárnám nebrání

Ten dle svých slov pročítal smlouvy týkající se větrných elektráren v jiných obcích a nabídka, kterou má na stole Stonařov, je nejvýhodnější. O tom, že dříve nebylo pro obce tak výhodné povolovat stavby větrníků, hovořil i Prokop. Starosta se v Rakousku u elektráren již byl podívat a uvažuje o zorganizování exkurze pro veřejnost.

Třebaže je na Vysočině sedm větrných elektráren a od roku 2009 nevznikla žádná nová, krajský úřad dle slov náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Hany Hajnové podobným záměrům aktivně nijak nebrání.

Větrné elektrárny na Jihlavsku

- aktuálně stojí u Pavlova na Jihlavsku, u Věžnice na hranici Jihlavska a Brodska a u Kámene na Brodsku

- investoři měli zájem také o lokality u Nyklovic na Žďársku nebo u Puklic na Jihlavsku

- aktuálně se zdá nejblíže realitě větrný park u Stonařova a Suché na Jihlavsku