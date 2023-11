Stonařov opravuje školu. Děti už nebudou muset na oběd přes celý městys

/VIDEO/ Ve Stonařově se pustili do několik let plánované opravy staré měšťanské školy. Cílem první etapy je mít kuchyň a jídelnu ve školním areálu. To bude mít pozitivní vliv na bezpečnost školáků.

Budova bývalé měšťanské školy stojí ve Stonařově už sto let. Díky rekonstrukci může chytit druhý dech. | Video: Deník/Martin Singr