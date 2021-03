Zasíťování území vyjde na pětasedmdesát milionů a taková částka se v rozpočtu nenajde. Městys tak nyní stojí před rozhodnutím, jak celý projekt pojmout. „Nabízí se dvě varianty, ty bude diskutovat zastupitelstvo," uvedl starosta Ivan Šulc a pokračoval: „Můžeme udělat realizaci po etapách, kdy investorem bude městys a pravděpodobně si bude muset vzít úvěr, nebo vše odprodat developerské firmě, máme tu jednu konkrétní nabídku."

První varianta konkrétně počítá s tím, že by se prodávaly nehotové parcely, ale radnice by se zavázala položit inženýrské sítě a předat pozemky do určitého termínu. V obou případech však musí městys vydat územní rozhodnutí, pak se dají řešit další kroky.

Každopádně Stonařov již nyní eviduje kolem pětatřiceti žadatelů o stavební parcelu. „Ze zkušenosti víme, jak je na tom trh s pozemky a nebude problém ty parcely prodat, hlad je velký. I pozemky, kde cena přesahuje tisíc korun za metr, jsou dobře prodejné,“ uvědomuje si starosta Ivan Šulc. Jako velkou výhodu vidí dostupnost krajského města – člověk tam může být za deset minut.

Stavební parcely se prodávají i na jiných místech Jihlavska, velké sídliště má vyrůst v Lukách nad Jihlavou, stavět se bude mimo jiné i ve Větrném Jeníkově nebo v Batelově.