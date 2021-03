Betony v podlaze se drolí, lino je na několika místech natržené a díry jsou už takřka na vyvrtnutí kotníku. „Budova byla kolaudována v roce 1974, byla stavěná v režimu tehdejších akcí Z a ne vše bylo stoprocentní, nebyl materiál,“ vysvětlil starosta.

V první řadě chce vedení městyse opravit chodbu na prvním podlaží. „Mají tu být kompletně nové betony, nové omítky a zasekání všech kabelů, rozvodů internetu a podobně. Je to tu v havarijním stavu, už tu pár lidí zakoplo,“ připomněl Ivan Šulc.

Jde o akci za milion dvě stě tisíc, až osmdesát procent by pak mohla pokrýt dotace. Stonařov o peníze už požádal a na jaře se dozví, jestli uspěl. V případě kladné odpovědi bude potřeba přes léto zredukovat provoz a pustit se do oprav. „Přes prázdniny bývá návštěv občanů méně,“ potvrdil starosta, který věří, že by vláda mohla podobné projekty podporovat, aby restartovala hospodářství.