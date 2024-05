/VIDEO/ Nejkrásnější budova ve městě je nyní zřejmě Stříbrný dům, který byl po necelých třech letech oprav ve středu 15. května slavnostně otevřený. Deník provedl historik architektury Jiří Neubert.

Stříbrný dům v Jihlavě se otevřel. Byl v hrozném stavu, nyní je chloubou.

Exkurze začala v čajovně Stříbrného domu, která láká k příjemnému posezení. Vybavení je funkční a estetické zároveň. Návštěvníci by se ale měli také podívat nad sebe. „Tady vidíme strop z roku 1524, takhle staré stropy v Jihlavě skoro nejsou. Dřevo dokážeme přesně datovat, proto to víme. Váže se to k velkému požáru v Jihlavě v roce 1523,“ vysvětlil Neubert. Výročí velkého požáru bude shodou okolností už tuto sobotu.

Za čajovnou je ještě jeden sál, ten je nový a nijak to neskrývá, moderní architektura je tam jasně patrná a je v zajímavém kontrastu se starým stropem ve vedlejší místnosti.

Nádherné jsou malované sály, v tom větším z něj byl ve středu připravený i raut. „Ten ježeček vypadá jako prase, ale má tvar, který tady byl nalezen na kachli,“ ukázal na obrázek na zdi.

V budově na adrese Masarykovo náměstí 21 je také luxusní apartmán, který bude pro čestné hosty nebo třeba umělce. Prosklená koupelna vypadá zajímavě.

Pod střechou pak bude pracovat i Neubert, je tam totiž Jihlavský architektonický manuál se zajímavým výhledem na náměstí. Ten mohl vzniknout díky tomu, že konstrukce krovu byla velmi špatná, musela se udělat ocelová a inovativní řešení umožnilo vznik mezery, která je nyní prosklená.

Podobně vypadá místnost Centra dokumentárního filmu, která je za protějšími dveřmi. Akorát je tam zatemněno kvůli promítání. „Centrum dokumentárního filmu se orientují na práci s mládeží a veřejností, prezentují filmovou kulturu, my prezentujeme jihlavskou architektonickou kulturu,“ vidí stejný cíl Neubert.

Dolů je pak možné sjet výtahem, který je prosklený a umožňuje krátký průlet historií, například jsou za ním vystavené hrnce ze třináctého století. V prvním patře jsou pak mince, které se v budově našly a ve sklepě si mohou lidé prohlédnout mnoho dalších artefaktů, které historicky cenný dům vydal.

Jeho nejstarší část je z roku 1280, „Existovala tady mincovna nebo dílna na výrobu nástrojů pro ražbu mincí,“ řekl Neubert. Původně šlo o malý domek, postupně se ale vyvíjel, přistavoval, upravoval. Poslední velká rekonstrukce práce skončila.

