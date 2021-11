/FOTO/ Kuriozitou mezi obcemi na Vysočině je jistě největší místní část Brtnice, Střížov. Má totiž poštovní směrovací číslo nedalekých Luk nad Jihlavou, ačkoliv spadá pod jiné město. Vše je dané historicky.

Brtnice je klidné městečko. | Foto: Deník/Martin Singr

Občané ze Střížova jezdí k lékaři do Luk a děti do školy do Puklic. „Všichni mají možnost jezdit k nám, ale autobusové spojení není vyhovující. Současně nechceme přetrhávat stávající zvyklosti,“ zhodnotila starostka Miroslava Švaříčková.