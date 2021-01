Však také 14. prosince toho roku byly v kostele sv. Ignáce s velikou slávou uloženy ostatky. Jihlava měla prvního mučedníka. Smrt si přišla pro vzdělaného a úspěšného jezuitu s těmi nejlepšími posudky nadřízených v létě 1684 na Mariánských ostrovech v Tichomoří.

Na symbolickém pohřbu se sešel dav místních i přespolních. Na náměstí se jim nad hlavami vznášely v mrazivém vzduchu obláčky páry.

Jihlavané do konce zimy a ještě dlouho potom doma i venku přetřásali příběh s tragickým koncem. S troškou do do mlýna spěchali i obchodníci a tiskaři. Už v prosinci kupovali bohatí i chudí, vážení otcové rodin i hospodyně na Jihlavsku obrázky a barevné tisky s divochy, chystajícími se popravit Augustina mezi palmami kdesi v japonském moři.

Rakvička s ohořelými kostmi spočinula v příšeří sakristie jihlavského kostela sv. Ignáce a leží tam dodnes.

„Tělo mučedníkovo bylo sice hozeno do ohně, ale lebka a několik ohořelých kostí se zachovalo a představený misie je poslal provinciálovi jezuitské provincie české. Byly dne 14. prosince 1702 uloženy v sakristii kostela sv. Ignáce v horní části paramentní skříně,“ potvrzují Svatojakubské anály.

Mrskání před oltářem

Pojďme se podívat do domácnosti, kde na svět přišel malý Augustin Strobach. Pěkný měšťanský dům stával v ulici Matky Boží v časech, kdy se svítilo loučemi a jen v zámožnějších rodinách hořely svíce a olejové lampy. Tak tomu bylo u Strobachů. Malý Augustin se na svět poprvé rozkřičel 12. března 1646. „Téhož dne u přítomnosti kmotrů Petra Pauspertla a manželky jeho Anny ve farním kostele svatého Jakuba pokřtěn byl. Otec jeho, měšťan jihlavský Jan Strobach, bydlel se svou chotí Marketou v ulici Matky Boží v domě číslo 19,“ vypovídá dobový dokument. Jak Augustin rostl, blízcí si všímali, že ve víře i v životě je k sobě tvrdý, k druhým mírnější a leccos jim dovede odpustit. Že rád pobývá dlouho na modlitbách, přisluhuje při oltáři, ale i své tělo trýzní posty, mrskáním i žíněným opaskem. Až mu v tom pro jeho horlivost rodiče museli bránit.

„Výtečnými nadán jsa vlohami, navštěvoval Augustin latinské školy v Jihlavě a oddal se pak v Olomouci studiím libomudrckým i bohovědeckým. Do stavu duchovního byv zde přijat, zvláště pokorou, zbožností a sebezapíráním nad spolužáky své vynikal, pročež i dne 14. října 1667 v Brně beze všeliké obavy do tovaryšstva Ježíšova přijat byl,“ zapsal Strobachův životopisec, brněnský biskup František Saleský Bauer.

„Noviciát dělal v Brně 1667. Na kněze byl vysvěcen v Olomouci 25. února 1674. Učil rétoriku v Chebu a v Hradišti, ale roku 1678 odejel na misie. Přes Ameriku se dostal roku 1682 s Janem Tilpem a Matějem Kukulínem na Mariánské ostrovy v Tichém oceáně. Roku 1684 za povstání domorodých kmenů proti vládě byl 27. srpna na ostrůvku Tininu kyjem ubit,“ shrnul svého času kooperátor jihlavské farnosti sv. Jakuba Oldřich Med.

Dopisy, které Augustin Strobach posílal ze světa do české provincie řádu, patří podle historiků mezi perly barokního písemnictví i pro osobitý humor a vtip, prostupující mezi řádky. Dozvídáme se z nich i o životě domorodého obyvatelstva. „Mariánských hlavních ostrovů počítá se třinácte. Rozprostírají se mezi třináctým a jednadvacátým stupněm severní šířky tak, že jim dříve než samým Japoncům vychází slunce a že když my máme poledne, oni už mají před osmou hodinou k večeru,“ dočítáme se v jednom z listů.

Další dopisy vypovídají o neuvěřitelných věcech: „My zde nemáme jedněch toliko žní, nýbrž jest jich zde několik, každého měsíce v roku sklidí se buď z toho, buď z onoho pole a některá pole tři i čtyřikráte za 12 měsíců vydávají požitky.“

Brněnský biskup František Saleský Bauer o Augustinovi napsal:„Již po měsíci dostalo se P. Strobachovi té radosti, že mu žáci při oltáři posluhovali, že již vlnu předli a za stávkem tkali, aby si opatřili látku k odění nahého těla svého. Aby obyvatelé ostrova byli lépe vedeni, nezbývalo než vylákat je ze slují a skrýší a usadit v osadách. Dvě takové spravoval P. Strobach a asi 100 křesťanských manželstev mezi obrácenci uzavřel a 450 duší pokřtil,“ uvedl biskup a dodal:

„Velice pomáhal při tom kuřlavý tabák, zvláštním jsa pro ostrovany lákadlem a vnadidlem, pročež i P. Strobach jej všude s sebou nosil a žertem říkával, že u Indů svatá víra netoliko sluchem, alebrž i ústy, ano i nosem, vchází do srdcí.“

Domorodci byli dobrosrdeční a vstřícní, ale měli temné stránky. „Žádné modle ani ďáblu se neklaněli, nýbrž toliko kosti mrtvých, zvláště hlavy mrtvých, ctili, chovajíce je po svých domech ve veliké úctě a pokaždé při jedení jim napřed nejlepší sousto dávajíce. Měrou, kterou barbaři tito provozují krutosti na živých vraždami a zabíjením, mají též uctivost k mrtvým,“ upravil původní informaci jihlavský historik František Hoffmann. Popsal také, jak domorodci vyráběli z kostí lidských obětí hroty šípů a kopí. Popis výrobního postupu vynecháme, uveďme však komentář samotného Augustina Strobacha: „Čím větší muž je, tím větší jsou hroty z jeho kostí zhotovené a proto Indiáni obzvláště bezživotí vysokých mužů vyhledávají. K tomuto účelu, aby totiž 12 hrotů ze mne zhotoveno bylo, nerad bych umřel, ačkoli jinak pro Krista život svůj obětovati nejen hotov, nýbrž i žádostiv jsem.“

Netušil otec Augustin, že osud zanedlouho udělá za jeho životem tečku mučednické smrti.

Vypuklo povstání a domorodci zapálili kostel. „Majíce starost o otce svého, doprovodili jej ochránci ve dvou kanoích. Ale odbojníci jali Strobacha a předvedli před úhlavního nepřítele křesťanů na ostrově, kterýž palicí ve chřtán jej uhodil tak, že ducha vypustil,“ zapsal biskup Bauer.

Stanislav Jelínek