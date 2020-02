Starým telčským domem v ulici 9. května, který ještě donedávna sloužil jako bydlení pro sociálně slabší. Tím nyní zabývají se účastníci probíhajícího zimního workshopu ScolaTelcz. Ve městě se už dříve mluvilo o tom, že by tam mohly být byty, podnikatelský inkubátor nebo zázemí pro mobilní domácí hospic Sdílení.

Studenti - ilustrační foto | Foto: Štěpánka Saadouni

„Vybrali jsme prázdný dům mimo historické centrum, který je aktuálně v neobyvatelném stavu. Radnice řeší, co s ním dál. Studentské týmy se v průběhu jednoho týdne zaměří na historický, urbanistický i společenský kontext budovy. Navrhnou, jak by se objekt mohl revitalizovat a pro jaký účel by bylo vhodné ho využít,“ řekl Jaroslav Makovec, ředitel Univerzitního centra Telč, kde má workshop zázemí.