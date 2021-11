/FOTO/ K výročí Sametové revoluce vyrobili studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou Lavičku svobody. Připomínají si díky ní památku Václava Havla.

Lavička svobody. | Foto: Poskytla Veronika Černá

„Město iniciovalo, že by se do oslav měli studenti zapojit. Jelikož jsme školou technickou, chtěli jsme něco vyrobit. Během měsíce byla hotová. Na lavičce je také podpis Václava Havla, posvětila nám to přímo jeho nadace s Dagmar Havlovou,“ prozradil ředitel školy Jaroslav Kletečka.