Snahu postavit obchod co nejdříve potvrdil i mluvčí marketu Tomáš Kubík. „Každou naši stavbu se snažíme dokončit v nejkratším možném termínu,“ řekl. Dosud jediný větší obchod v Polné, Coop, je na druhém konci města u silnice na Žďár nad Sázavou. Penny Market naopak vzniká ve směru na Jihlavu. Bude nedaleko autoservisu a obchodu se stavebninami. Je to vhodná lokalita i proto, že se město bude právě v této části rozrůstat. „Jsou tam sice dvě benzinové pumpy, ale není tam kde nakupovat,“ uvedl před časem jeden z místních obyvatel.

Dva nové supermarkety pro Polnou. První může otevřít ještě letos

Další supermarket pak bude součástí nově budovaného OC Polná. Bude mít rozlohu více než patnáct set metrů čtverečních, mluvilo se o tom, že by tam mohl být Lidl, nebo Billa. Aktuálně to vypadá na Tesco.

„Odhadujeme, že v oblasti maloobchodu a služeb je Polná spádovým městem pro zhruba osmnáct tisíc obyvatel z okresů Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou,“ uvedl developer Tomáš Blaha.

V Telči bude supermarket s byty

V Telči rozvířil debatu o novém supermarketu návrat dělníků na místo, kde šel před pár lety k zemi hotel Na Růžku. Starosta Vladimír Brtník tak poodhalil, co se v místě chystá. „Měl by zde vzniknout polyfunkční objekt s krytým parkováním. V objektu bude jeden hlavní nájemce supermarketu a další obchodní jednotky a služby. V podkroví bude umístěno devět bytových jednotek. Bydlení je v Telči potřeba,“ uvedl starosta na dotaz Deníku.

Název řetězce se sice od jednatele kuřimské společnosti Fuertes Development Zdeňka Přichystala dozvěděl, ale podle něj je příliš brzy na jeho prozrazení. „Firma postaví obchod a pak ho pronajme řetězci. Třeba to nakonec bude jiný než ten, která je nyní nejvíce pravděpodobný,“ vysvětlil Brtník s tím, že pokud vše dobře půjde, stavět se začne v příštím roce.

Obchod bude vzdálený jen zhruba čtyři sta metrů od dalšího supermarketu, který má na kraji města Tesco. Další pak je JMB ve směru na Dačice, místními nazývaný Jim Beam. To je zatím všechno. „V minulosti byl zájem o lokalitu bývalých Uhelných skladů v Jihlavské ulici. Jiný řetězec měl zájem o lokalitu Mokrovce. Je to louka u potoka a tam toho moc nepostavíte. Územní plán to ale dovoluje. Nejsou to však pozemky města a řetězec se tehdy nedomluvil s majiteli,“ dodal Brtník.

Brtnice bránit stavbě supermarketu nebude

Supermarket by uvítali také v nejmenším městě na Jihlavsku, v Brtnici. Místo by bylo pod čerpací stanicí směrem na Jihlavu po pravé či levé straně silnice. „Supermarket bude blízko obchvatu, lidé jedoucí mezi Jihlavou a Třebíčí nebudou mít problém k němu zajet. Ušetří jim to čas, nebudou se muset zdržovat jízdou po městě,“ vysvětlila již před lety tehdejší starostka Miroslava Švaříčková.

Radnice jednala s několika řetězci, aktuálně je nejblíže k dohodě společnost Norma angažující se zejména v západních Čechách, ale třeba i v Dačicích. „Měli by zájem, jednali s majiteli pozemků, což je Agra Brtnice a farnost. My tam máme jen pruh u silnice a říkali jsme, že město to blokovat nebude,“ sdělil starosta Jan Přibyl.

VIDEO: Ve Velké Bíteši otevřeli první supermarket. Je větší než v Jihlavě

Ve městě obchody s potravinami jsou, ale například pro nové obyvatele v lokalitě Niva je to daleko. Velký obchod by ale uvítali i jiní, jak potvrdila předloňská anketa ve městě. „Líbila by se mi pekárna, hudební škola s všeobecným zaměřením, kroužky pro děti, cyklostezka a i ten supermarket,“ uvedla tehdy například Daniela Bláhová.

V Třešti pak aktuálně mají kromě Flopu a vietnamských obchodníků Albert a Penny Market. Třebaže v minulosti projevil zájem Lidl nebo Billa, aktuálně se nic nechystá. „Tu a tam se někdo ozve. Je to prověřování možnosti, jestli máme vhodné pozemky. Jednu lokalitu v územním plánu máme, ale nijak ji nepropagujeme,“ sdělil starosta Vladislav Hynk. V Třešti si tak v nejbližších letech vystačí s obchody, které tam mají.

Supermarkety v městech Jihlavska:



- v Polné mají Coop, letos přibude Penny Market a za rok zřejmě Tesco



- V Telči je Tesco a JMB, jméno nového řetězce zatím starosta nechtěl prozradit



- o pozemek u Brtnice má zájem Norma

- v Třešti jim vedle Flopu a vietnamských prodejců stačí Albert a Penny Market