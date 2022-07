„No nazdar, a už je to tady zase. Tak to jsme tady dlouho neměli,“ povzdychne si průvodkyně a připomíná, že se na Roštejně občas stává, že se návštěvníci dostanou do minulosti. I urozená paní si vzpomíná, že hosté z budoucnosti zavítali na hrad před deseti lety, a ráda se ujme role průvodkyně. Zdaleka přitom nejde o nudnou prohlídku. Návštěvníci nejen že potkají rod pánů z Hradce i služebnictvo, ale také si společně zatancují a dostanou pochoutky z doby před sedmi sty let.

Nejlákavější místa Vysočiny: jihlavská zoo i Vodní ráj, podívejte se na další

Než se ale dostanou do kuchyně, čeká je návštěva hodovního sálu. Stolu přichystanému ke svatební hostině dominuje schauessen, tedy jídlo na podívanou. Je to labuť, která je i s peřím. „Paní, vy ho neděláte? Ne,“ vyptává se Apolena, která má pod palcem kuchyni, jedné z návštěvnic. Následně jí začne vysvětlovat, jak se takový pokrm připraví. Do toho vejde purkrabí, který se rozčiluje, že má dnes hodně práce a nikdo mu nepomáhá. Svatební hostina se zkrátka nechystá každý den.

Následně všichni návštěvníci zavítají do ložnice urozeného pána Heřmana, která je v erbovním sále. Vymalovaná byla na přání svého vlastníka. Hedvika, která zde připravuje postel, má v zásobě řadu historek. Žádnou sice nedopoví do konce, ale všichni se skvěle baví.

Ochutnávka ze svatebního menu

Pokračuje se do kuchyně, kde Apolena začne hostům čistit ruce. Jedna z kuchařek jí její chování vyčítá, když další z hostů sám nastaví ruce a na dotaz, zda musí být pořádek, se zadržovaným smíchem přikývne. Pak ale Apolenu kuchařky pošlou do bylinkové zahrádky a po jejím odchodu si zhluboka oddychnou. Hosté následně mohou ochutnat, co pod rukama kuchařek vzniká. „Prohlídka se nám líbila, užili jsme si jí. Že si zatancujeme a ochutnáme, jsem nečekala,“ zhodnotí později kostýmovanou prohlídku Simona Hausarová z Jihlavska.

V poslední místnosti pak zasedá nejvzácnější svatební host, zástupce císaře Karel Ješek z Vartenberka, nejvyšší purkrabí pražský a s ním urození pánové z Hradce. Někteří z nich si ještě pamatují, že návštěva z budoucnosti přišla už před deseti lety a tehdy se dozvěděli, že hrad Rosenstein stojí i po téměř sedmi stech let a rod pánů z Hradce také neupadl v zapomnění.

VIDEO: Chlum na Vysočině se proměnil v království starých traktorů

Dnes se tu ale řeší svatební smlouva, kde bude uvedené věno tisíc kop grošů a také že muž zajistí ženu pro případ své smrti částkou dva a půl tisíce kop grošů. Po přečtení smlouvy již přijíždí nevěsta, Petuše s otcem, urozeným pánem Oldřichem z Ústí. Urozená paní Anna musí ještě odběhnout do kuchyně a tak posílá hosty do kaple svatého Eustacha, kde bude svatba s tím, že za nimi za chvíli přijde. Zatímco jdou hosté po schodech dolů, ozve se opět hlasité zahřmění a venku je už zase rok 2022.

Kdo by se snad chtěl vrátit sedm set let zpátky, bude mít možnost ještě v neděli třetího července, třebaže jsou některé termíny prohlídek již vyprodané. „Je to ojedinělá akce, pořádá se jednou za prázdniny, tak si návštěvníci budou muset s největší pravděpodobností počkat do příštího roku. A tam by to měl být opět první víkend v červenci,“ říká závěrem pokladní Lenka Kalinová.