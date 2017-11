Svatomartinská sbírka zajístí jídlo lidem v nouzi

Jihlava – O nadcházející svatomartinské sobotě bude možné udělat dobrý skutek a pomoct lidem, kteří nemají finance na základní potraviny. Stačí nakoupit v jihlavském obchodním domě Tesco anebo v nedalekém Lidlu v Okružní ulici a za pokladnou darovat potraviny dobrovolníkům. Všechny darované potraviny z těchto dvou obchodů dostane jihlavská nezisková organizace Naděje pro život.

„Jídlo rozdělíme mezi naše klienty, kteří bydlí ve dvou jihlavských azylových domech. Potraviny dáváme i lidem z veřejnosti, kteří jsou v nouzi. Jsou to například senioři, kterým z důchodu nezbývají peníze na nákup potravin anebo i pracující lidé, kterým z minimální mzdy rovněž nevystačí finance na základní jídlo,“ vysvětlil ředitel neziskové organizace Naděje pro život David Chlupáček.



U vstupu do dvou jihlavských obchodních domů budou stát pracovníci neziskové organizace a další dobrovolníci, kteří budou rozdávat letáčky s informacemi, co je dobré nakoupit a co nikoliv. „Vhodné jsou to potraviny, které dlouho vydrží. Jako jsou těstoviny, polévky, různé konzervy, čaje a například i sunary pro miminka,“ vyjmenoval Chlupáček. V jednom ze dvou jihlavských azylových domů totiž bydlí matky s dětmi. V druhém jsou ubytovaní muži.



„Pokud někdo opravdu chce pomoct, tak budeme rádi za potraviny z nichž lze snadno vařit. Mouky nám zbyly ještě z loňské sbírky, k těm jsou totiž potřeba ještě další suroviny,“ dodal Chlupáček.

Sbírka na svatého Martina se koná v rámci pátého ročníku Národní potravinové sbírky. Kromě dvou označených obchodů, které budou v krajském městě, bude moct veřejnost donést nakoupené potraviny odkudkoliv do budovy Českého rozhlasu Vysočina, který sídlí na jihlavském Masarykově náměstí. Tam bude sběrné místo pro Potravinovou banku Vysočina.



„Všechny vybrané potraviny roztřídíme a uskladníme v bance. Poté je budeme rozdělovat organizacím a občanům na Vysočině,“ uvedla koordinátorka Potravinové banky Vysočina Eva Šilhanová.



„Minulý rok se v jihlavském obchodním domě Tesco vybralo přes osm set kilo a v Lidlu téměř šest set kilo potravin. Dobrovolníci byli také v supermarketu Tesco v Telči a v Bille v Jihlavě,“ připomněla Šilhanová. I letos se vrátí dobrovolníci do supermarketu v Telči.



Klientům neziskové organizace Naděje pro život vybrané jídlo minulý rok vystačilo jenom do konce května. „Poté jsme jim posílali potraviny, které jsme měli ve skladě,“ uvedla Šilhanová. Jak moc byli letos lidé štědří, bude možné dohledat během příštího týdne na webových stránkách Potravinové banky Vysočina.



Ve dvou jihlavských azylových domech je kapacita dohromady 55 lůžek. „V současné době máme převis žádostí. Poptávka je mnohem větší, než jsme schopni uspokojit,“ dodal Chlupáček.