Zdánlivě nekonečná kolona aut směřuje v sobotu před pátou hodinou odpolední do centra Jihlavy a parkoviště Cityparku praská ve švech, někteří řidiči musí i chvilku čekat, protože automat odmítá vydat lístek, když je kapacita naplněná. Většina přijíždějících má stejný cíl – svatomartinský průvod v centru města.

Svatomartinský průvod v sobotu ovládl centrum Jihlavy | Video: Deník/Martin Singr

Už cestou na náměstí je zřejmé, že bude i letošní příjezd svatého Martina velkou akcí. Jsou tam tisíce lidí, třebaže je teplota jen lehce nad bodem mrazu a každou chvíli prší. A další davy přichází, ani úzký chodník po pravé straně Znojemské ulice jim nestačí, pár jich jde silnicí. „Tolik lidí jsem v Jihlavě už dlouho neviděla, naposledy asi přesně před rokem,“ komentuje dění Miroslava Kubešová, zatímco v davu kráčí na náměstí. Tam už je v plném proudu doprovodný program, lidé korzují mezi stánky a užívají si atmosféru.

Tou dobou, to už je pět hodin večer, vyráží od Kina Dukla početný průvod zahrnující malé andílky, muzikanty, obří sochy, skupinku hus v životní velikosti, muzikanti i řadu dalších postav. Všichnij jdou nejen za zvuků hudby, ale také za světla z loučí. Jejich žár je cítit a přihlížející příjemně zahřeje. Na konci pak jede na bílém koni svatý Martin, který do davů přihlížejících hází plnými hrstmi čokoládové zlaťáky.

Několik skupinek mladých pak akci pojímá značně svérázně – prodírají se mezi přihlížejícími, pokud to jde, popobíhají a jejich cíl je jediný – být kousek od svatého Martina a posbírat co nejvíce zlaťáků. „Kolik jich máte? Já zatím třináct,“ chlubí se jeden z nich kamarádům ve chvíli, kdy svatý Martin odbočuje z ulice Matky Boží do Palackého. Nejen děti, ale i dospělé pak obdarovávají čokoládovými mincemi také jihlavští radní v čele s primátorem Petrem Ryškou. Ten nešetří úsměvem, očividně se mu akce také líbí.

Ohňostroj byl velkolepý

Na závěr hlava města z pódia pozdraví přihlížející a poděkuje jim za jejich štědrost, za svatomartinské rohlíčky prodané během akce se podařilo pro jihlavskou charitu vybrat sto tisíc korun. K davům promluví i svatý Martin a jen co se jeho kůň dostane do bezpečí, začnou lidé odpočítávat. V posledních vteřinách se ztlumí i světlo a následně začne několik minut trvající ohňostroj.

Sleduje ho například i František Vozobule. „Dorazili jsme až na ohňostroj, ten se nám hrozně líbil. Byl velkolepý, i když trochu krátký. Myslím, že to bývalo silnější,“ hodnotí krátce po akci sympatický mladík. Chtěl vidět i svatého Martina, což nestihl, protože vyrazil do města pozdě. Náladu mu to ale nijak nekazí, akci jako celek hodnotí pozitivně.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Poté, co skončila podívaná na nebi, dost lidí na náměstí zůstalo na další program. Většina se ale pomalu začali rozcházet – značnou část odvezly posilněné spoje MHD, doslova davy pak proudily do Cityparku. Někteří zamířili do fast foodu, jiní do dalších obchodů a u dámských záchodů se brzy vytvořila dlouhá fronta. Nicméně auta odjížděla postupně a další kolaps dopravy už nehrozil.