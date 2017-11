Svatý Martin přinese do Jihlavy dopravní omezení

Jihlava – Se svátkem svatého Martina do krajského města přibude také nové dopravní omezení. Vedení jihlavské radnice totiž nechá ještě před zimou vyměnit povrch silnice v úseku od světelné křižovatky u bývalého objektu Tesly k nedalekému kruhovému objezdu. Řidiči tak budou muset počítat i s krátkodobou úplnou uzavírkou. Modernizace silnice se dotkne i jihlavských trolejbusů, zůstanou ve vozovně.

„V sobotu 11. listopadu se bude po celý den frézovat silnice v Havlíčkově ulici od křižovatky s Fritzovou ulicí po kruhový objezd. Řidiči tam budou muset počítat s omezeným a tedy komplikovaným provozem. Nový povrch se bude pokládat o týden později,“ informoval tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Stavbaři tam budou na svatého Martina pracovat od šesti hodin ráno až do šesti hodin odpoledne. Vedení Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ) proto v tento den vyšle do ulic místo všech trolejbusů autobusy s výjimkou linky C. „Situace se bude ještě opakovat v pátek 17. a v sobotu 18. listopadu,“ dodal dopravně technický náměstek ředitele DPMJ Jaroslav Šetek.



Od čtvrtka 16. do neděle 19. listopadu tam totiž bude silnice zcela uzavřená. Projet stavbou budou moct pouze první a poslední den oprav pouze trolejbusy a v pátek a sobotu už pouze autobusy DPMJ. „Byla to naše podmínka,“ vysvětlil ředitel DPMJ Josef Vilím. Skrz silnici také vede například trasa autobusů společnosti ICOM směrem do Polné, společnost se situaci bude muset přizpůsobit.



Silnice je dle vyjádření jihlavské radnice ve špatném stavu. “Je potřeba ji nechat pořádně opravit. Před ostrůvkem u kruhového objezdu stále dokola opravujeme vytlačený asfalt a před semafory výtlaky,“ zdůvodnil vedoucí jihlavského odboru dopravy Ján Tinka.

Uzavírku radnice naplánovala na prodloužený víkend, kdy obvykle ve městě bývá menší provoz, a také do ulic vyráží mnohem méně trolejbusů než v pracovní dny. „Máme pouze 29 autobusů a s nimi nejsme schopni nahradit všechny trolejbusy, které zajišťují provoz ve městě během pracovních dnů,“ dodal Šetek.