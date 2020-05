„Všichni, kteří se dnes nedostanou na řadu, mohou přijít na úřad také zítra, a to v čase od 8.00 do 14.00 hodin,“ vzkázal vedoucí odboru dopravy Lubomír Dohnal s tím, že je teď po několikatýdenním výpadku služeb kvůli pandemii koronaviru o agendu odboru obrovský zájem.

Podobně by to mělo fungovat i všechna další úterý, dokud se situace neuklidní. „Ve čtvrtek bude pro veřejnost zavřeno, protože zaměstnanci odboru musí mít alespoň jeden pracovní den v týdnu čas také veškerou agendu správně administrovat, tedy zadat do databází a různých formulářů,“ doplnil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Kromě této změny čeká na řidiče z Jihlavy jedna novinka. Strážníci městské policie od minulého úterý opět pokutují nezaplacení parkovného na zpoplatněných parkovištích. „Řidiči o této situaci už vědí. Od pondělí 11. května se zaměříme i na rezidenční parkovací plochy. Tam zatím lidem necháváme čas na dokoupení rezidenčních karet,“ uvedl ředitel Městské policie Jihlava Jan Frenc.