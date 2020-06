Jiné byly letos přijímací zkoušky v tom, že žáci devátých tříd na ně měli jen jeden pokus. „Větší nervy to samozřejmě byly, ale řekl bych, že trochu pomohl ten čas navíc. Při matice jsme totiž dostali 15 minut navíc a při češtině deset minut navíc,“ připustil určitou výhodu Daniel Ježek.

O trochu větší nervozitě u žáků než jindy mluvil i Dušan Hasoň, ředitel Střední školy veřejnoprávní a Vyšší odborné školy bezpečnosti silniční dopravy TRIVIS v Jihlavě. „Když má člověk dvě možnosti, tak je klidnější. Když to nevyjde napoprvé, vyjde to napodruhé. Navíc rozsahy a skladba přijímacího řízení je jak u prvního, tak i u druhého pokusu stejná. Takže žáci potom už ví, co od toho mohou očekávat a do čeho jdou,“ sdělil Dušan Hasoň.

Na jihlavský TRIVIS se letos hlásí sedmašedesát žáků. „Účast byla dobrá. Co jsem tak namátkově viděl při skenování a posílání testů do Cermatu, tak si myslím, že výsledky se budou točit kolem čtyřiceti procent úspěšnosti. Víc určitě ne,“ přemítal Hasoň.

Marie Bendová, zástupkyně ředitelky Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč měla z průběhu letošních přijímaček trochu strach. „Vše ale probíhalo úplně v pohodě. Nedošlo k žádné situaci, kterou bychom museli řešit. A zvýšená nervozita jak u žáků, tak ani u rodičů nebyla příliš vidět,“ řekla Marie Bendová.

Na zmíněnou třebíčskou školu se letos hlásí celkem 166 zájemců. „Máme tři studijní obory. Na gastronomii a hotelový management můžeme vzít maximálně třicet žáků, na cestovní ruch také třicet a na obchodní akademii, která má několik zaměření, můžeme vzít šedesát dětí,“ informovala Bendová.

K jednotným přijímacím zkouškám na Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Havlíčkův Brod zavítalo sedmaosmdesát zájemců. „Oproti loňsku máme víc zájemců. Je to ale asi tím, že v populaci je teď deváťáků víc. Nemáme ani velké ztráty nebo převisy oproti jiným školám,“ poznamenala ředitelka havlíčkobrodské zdravotnické školy Naděžda Vrbatová.