Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV Jamném jsou totiž tři větve veřejného osvětlení plus osady Rytířsko a Lipina. „Ty větve, které jsou v obci, mají jednu ovládací skříň. Jak odcházely výbojky, postupně se nahrazovaly. Někde to byla celá řada, někde jednotlivé kusy a v průběhu let se to neřešilo komplexně,“ zmínil historii starosta.

Hasiči z Jamného dostanou zásahové auto, chtějí i novou zbrojovnu

Závadu hledali během posledního půlroku tři elektrikáři, ale i oni z toho byli zmatení. Našli zamotané kabely, vyzkratované kabely ve světlech nebo špatné výbojky, ale světla pořád nesvítila. „Nakonec jsme začali proměřovat všechny úseky a přišli jsme na to, že závada je pod zemí,“ popisuje starosta s tím, že se podařilo i přesně lokalizovat místo, kde je problém. „To jsme izolovali a odpojili jednu lampu. Paradoxně to byla taková, co se už nepoužívá a my ani netušili, že by mohl být problém v ní,“ říká.

Světla v obcích na Jihlavsku

- v Jamném tři měsíce hledali závadu, nyní už veřejné osvětlení svítí

- radnice uvažuje o tom, že by kompletně přešla na LED technologii

- takový krok už na Jihlavsku udělali třeba v Třešti nebo v Brtnici

Světla teď svítí a na radnici mají navíc přehled, v jakém stavu je veřejné osvětlení v obci. „Našli jsme řadu drobnějších závad,“ těší starostu, že všechna práce nebyla úplně zbytečná.

Města přechází na LED technologii

Dalším krokem by mohla být výměna zhruba sedmdesáti světel za LED technologii. „Pokud by se podařilo uspořit třicet procent nákladů na elektřinu, mohli bychom požádat o dotace,“ naznačuje Varhaník, jak chce radnice modernizaci řešit.

Stejnou cestou se vydali i jinde na Jihlavsku. V Třešti přešli na LED technologii předloni, v Brtnici loni. V obou případech šlo o investici kolem tří milionů, jednalo se také o daleko více lamp, například v Brtnici jich je 275. „Osvětlení jsou různého druhu, historická a letitá. Budou se dávat jedny typy,“ řekla loni starostka Miroslava Švaříčková s tím, že v památkové zóně bude výměna o něco složitější.

Jídlo v plesnivých lednicích: podívejte, z čeho vařili U Františka v Jihlavě

Ještě dříve pak na novou technologii začali přecházet v krajském městě Vysočiny, tam to však potrvá ještě patnáct let, než se podaří vyměnit kolem sedmi tisíc lamp. LED technologii už roky mají také v Lukách nad Jihlavou, i když ani tam ne všude. „Je to lepší, městysem sice jen projíždím, ale ,ledky´ svítí úplně jinak než staré žárovky. Povedlo se to,“ nešetřil tehdy chválou Petr Dvořák z Jihlavy.