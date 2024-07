Začátek Boltu v Jihlavě byl dle manažera hladký a podle očekávání. Rostl počet jízd, partnerských řidičů i cestujících. To ostatně potvrzuje i situace v ulicích, auta s logem Bolt na boku jsou vidět stále častěji. „V Jihlavě teprve začínáme, ale jsme na dobré cestě k tomu, abychom měli krátké dojezdové časy jako ve větších městech, kde už fungujeme řadu let a kde dosahuje průměrný dojezdový čas tři až čtyři minuty,“ uvedl Rückl.

Konkurence v Jihlavě je však daleko větší. „Dopravní úřad magistrátu města Jihlavy eviduje 48 dopravců a 110 vozidel taxislužby dopravců, kteří mají v Jihlavě sídlo. Reálný počet aut v ulicích ale může být jiný, protože spousta dopravců působících v Jihlavě má sídlo v jiném městě – většinou Praha či Brno, stejně jako jihlavští dopravci mohou působit i jinde než v Jihlavě,“ sdělila Aneta Hrdličková z radnice.

Primátor Petr Ryška vidí taxíky jako vhodnou součást mixu městské mobility, uvítal by ale jednotný minimální standard, co se týká kvality. „Město do toho zatím nezasahuje a nechává to na tržní konkurenci, ale pokud se situace u některých provozovatelů nezlepší, bude možná potřeba zasáhnout,“ předeslal.

Někteří Jihlavané už taxíky neřeší, přesedli na sdílená kola. „Občas jdeme s kamarádkami na víno. Dříve jsem si pak volala taxík, teď to zvládnu na kole. Je to pár kilometrů a ještě nikdy jsem nebyla tak opilá, abych nedojela. Ale dechovou zkoušku bych v těch chvílích dělat nechtěla,“ smála se Kateřina, která z pochopitelných důvodů nechtěla uvést své příjmení. Redakce ho však zná.

Sdílená kola ani v budoucnosti sdílená auta však Ryška jako přímou konkurenci pro taxíky nevnímá. Jiné je to s přicházejícím Boltem. „S některými taxikáři jsme v kontaktu, takže známe jejich názory i obavy,“ sdělil primátor.

Že by ale klasické taxíky byly potřeba stále méně, až by se lidé obešli bez nich, si ale nemyslí. „Jen je otázka, v jaké podobě a v jaké kvalitě taxislužba bude, a to ukáže až čas,“ uzavřel Ryška.