V Městské galerii Hasičský dům zhlédnete retrospektivní výstavu Až na dno, kde se dozvíte vše o šperkařce a zlatnici Věře Habermannové. V Univerzitním centru Telč a v Šatlavě jsou práce dalších sedmi členů uměleckého klanu Habermannů pod názvem Vulkánovy děti, a nejen ty kovářské.

Až na dno Expozice je součástí výstavy Habermann, která propojuje rodinnou tvorbu uměleckého rodu a probíhá v Telči na třech místech. Návštěvníci si v Hasičském domě prohlédnou nejen tvorbu zlatnice Věry Habermannové, včetně autorských šperků, návrhů, školních prací, instalaci zlatnické dílny nebo filmový dokument, ale i předměty spojené s jejím životem, pozůstalostí a pohnutým osudem. Kromě retrospektivní expozice Věry Habermannové je v Městské galerii Hasičský dům k vidění také rodokmen klanu Habermannů.

„Tento počin je určitě unikátní v tom, že jsme se dokázali spojit a dali to dohromady jako tři generace jedné rodiny. Začíná se ukazovat, že Habermannové už nejsou jenom umělečtí kováři, ale posouvají se i do dalších uměleckých oborů, jsou také šperkaři. A moje dcera Elisabeth přidala ještě další obor - kamenosochařství,“ řekl umělecký kovář David Habermann.

Návštěvníci uvidí soubor prací nejzkušenějšího uměleckého kováře Alfreda, zlatnické výrobky dcery Veroniky a kované plastiky synů Josefa a Davida. Dále si mohou prohlédnout kamenosochařská díla Elisabeth a práce kováře Matyáše, studentů a představitelů nejmladší generace. Sedmičku autorů uzavírá dcera Věry Habermannové Šárka Jiřišťová se svou krejčovskou tvorbou a výrobou šperků, jež obě výstavy propojují.

Univerzitní centrum u zámku nyní zdobí velké plastiky, které se jinak nacházejí na pozemku lesní kovárny u Klatovce pod Javořicí. Jedno z děl ale málem na nádvoří nedoputovalo. „Plastika s kruhy tak velká, že jsme s ní nemohli projet horní branou. Museli jsme ji sundat z vleku a na paleťáku táhnout přes celé náměstí až do centra. Trošku to působilo jako reklama na festival Prázdniny v Telči. Perličkou je, že nám celou dobu pomáhal Pišta, všem místním dobře známá místní postavička, a táhl plastiku s námi. Tak jsme ho museli odměnit pivem,“ zmínil úsměvnou historku z přípravy výstavy David Habermann.

S přípravami na výstavu začali Habermannovi před více než rokem. „Hodně nás to bavilo a stmelilo jako rodinu. Když jsme začali všechno chystat, vypadalo to jako jedna velká zábava, měli jsme plno nápadů. Ale jak se pomalu blížil termín výstavy, zjišťovali jsme, že ne vše jde vždy podle plánu a resty přibývají. Nakonec nás do toho nakopla nejmladší generace – tedy Davidovy děti Elizabeth a Matyáš,“ popsal vznik jedinečné výstavy umělecký kovář Josef Habermann.

A výsledek se dostavil. Na výstavě jsou i úplně nová díla, která by jinak možná ani nevznikla. „Některé věci jsem ve své hlavě nosil už od svých třiatřiceti let, ale nebyl na to čas ani klid. Nyní přišla ta správná doba, kdy už jsem je udělat musel právě kvůli výstavě. Bratr David zase nově ztvárnil myšlenky našeho dědečka Alfreda,“ doplnil k tomu Josef Habermann.

Výstava prací rodiny Habermannových potrvá do 5. ledna příštího roku.