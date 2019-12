„Pro Telč je to skvělá reklama, kdy se o městě dozvědí i lidé z oblastí, kde ho ještě neznají a může je to inspirovat k návštěvě. Turisté k nám míří hlavně přes léto, v jiných obdobích bohužel stále dochází k útlumu. Řada návštěvníků, převážně z asijských zemí, se do města přijede podívat jen na otočku a nic tu neutratí. Snažíme se s tím pracovat,“ sdělil starosta Telče Roman Fabeš.

Jeho slova o turistech, kteří Telčí jen tak prolétnou, potvrzuje také majitel Muzea techniky Aleš Wimmer. Bydlí na náměstí Zachariáše z Hradce a má přehled o tom, že v místních restauracích, ubytovacích zařízeních a turistických atrakcích peníze nechávají spíše Češi než cizinci. Co podle něj ve městě nejvíce chybí a co by všeobecně zvýšilo jeho atraktivitu, je letní koupaliště, případně velký wellness hotel, kvůli kterému by stálo za to Telč navštívit. „O koupališti se v Telči mluví tak třicet let. Myslím si, že to tu opravdu chybí. Třeba by stačila malá úprava Roštejnského rybníka, kde moc dobré podmínky k rekreaci nejsou, i kdy se tam lidé koupají,“ řekl Wimmer.

Co může Telč nabídnout návštěvníkům podle známého časopisu? „National Geographic zve turisty k návštěvě Telče pro její oslnivou renesanční architekturu, díky níž bývá nazývána českou Florencií. Láká turisty do historického jádra Telče zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, na trojúhelníkové náměstí lemované pastelově zbarvenými průčelími měšťanských domů, na zámek i k prohlídce štukové kaple,“ vysvětlila Martina Strnadová z agentury Vysočina Tourism.

Na seznam vybraných výletů se dále dostala místa, jako je třeba Mostar v Bosně a Hercegovině, Tóhoku v Japonsku, africká poušť Kalahari, australská Tasmánie, Fort Kochi v Indii, Wales Way ve Velké Británii, Parma v Itálii, Puebla v Mexiku, Bělověžský prales v Bělorusku a Polsku nebo třeba ruská Kamčatka.