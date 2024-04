Vy naše panenky stavíme vám máje, abyste věděli, že vás rádi máme, zpívala na celé náměstí pánská část telčského folklorního souboru Podjavořičan v neděli 28. dubna odpoledne. Stavění máje byla společenská událost.

Folklorní soubor Podjavořičan v Telči se v neděli 28. dubna 2024 chopil stavění máje na Náměstí Zachariáše z Hradce. | Video: Deník/Martin Singr

Celému programu dominovalo vztyčení máje a následně její zaplétání. "Vím, že se to dělá, ale nikdy jsem to neviděla, je to krásná tradice," usmívala se Jitka Šimková, která o akci předem nevěděla, přijela do Telče na výlet.

Podjavořičan v půlhodinovém představen kromě vztyčení a zaplétání májky zhruba stovce přihlížejících také zazpíval a zatančil. Akci přálo i počasí, bylo slunečně a příjemně teplo, všichni se tak jen usmívali.

