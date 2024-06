Dvě velké akce se o víkendu chystají v Telči. Hasiči z celé republiky na Náměstí Zachariáše z Hradce oslaví v sobotu 15. června 160 let své existence a hokejista Martin Nečas přiveze ukázat pohár pro mistry světa.

Setkání historických praporů hasičů bude hostit Telč. Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem SH ČMS

Celostátního setkání historických praporů sborů dobrovolných hasičů se má zúčastnit téměř pět tisíc dobrovolných hasičů z více než pěti set sborů. „Na programu je slavnostní průvod z místního Panského dvora a následné dekorování historických praporů přímo na náměstí,“ uvedla mluvčí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Irena Špačková.

Akce takového rozsahu vyžaduje shovívavost místních. „Omezení se nejvíce týká náměstí. Tam je od června do září omezený vjezd, v sobotu bude úplně plné a žádáme občany, kteří mají parkovací kartu a mohou tam vjíždět, aby v sobotu přeparkovali. Náměstí by mělo být absolutně bez aut,“ sdělil Deníku starosta Vladimír Brtník.

Program setkání historických praporů SDH v Telči: kapely, šermíři a dekorování

Samotný průvod potrvá zhruba dvacet minut, kolem druhé hodiny však omezí průjezd Slavatovskou ulicí. „Silnice se bude muset uzavřít. Jsme domluveni, že se průvod dvakrát až třikrát krátce přeruší a nechá projet čekající auta,“ řekl Brtník a dodal, že na příjezdu od Jindřichova Hradce bude stát pořadatel a posílat osobní auta na objízdnou trasu přes Hradeckou ulici.

Největší výzva přitom je zajistit dostatečný počet parkovacích míst. Centrální parkoviště a plocha na bývalém zimním stadionu zůstanou pro turisty plus pro lidi, kteří jinak stojí na náměstí. Hodně aut se vejde na plochu, kde stává cirkus v Hornomyslovské ulici, stát lze také za Senior Home nebo v Batelovské ulici.

Tipy na víkend na Jihlavsku. Až šest tisíc hasičů projde Telčí, Nečas veze pohár

Dále se pak nabízí louky v okolí města. „Asi největší parkovací plocha bude u kempu U Roštěnky. Tam předpokládáme, že budou přespávat i hasiči, v sobotu se tam koná malý hudební festival,“ poradil Brtník, kde mohou v sobotu nechat auta i řidiči přijíždějící z Jihlavy.

Nicméně pro turisty, kteří chtějí vidět Telč, není blížící se sobota úplně vhodným datem. „Tolik lidí, kolik bude tuto sobotu na náměstí, tam asi ještě nebylo, ale to bych se musel podívat do kroniky,“ odhadl Brtník a pokračoval: „Jsme rádi, že si hasiči vybrali město Telč, ale těch přihlášených praporů je moc. A to hasiči museli zastavit registraci, jinak by mohli mít klidně dvanáct set přihlášených. Nadchlo je to, možná je to i tím prostředím.“

Obrovská radost v Telči. Historická stříkačka vystrčilka se vrátila domů

Setkání hasičů přitom nebude jediná významná událost, kterou Telč v sobotu zažije. „O půl druhé přijede na zimní stadion Martin Nečas, který spolupracuje s místní hokejovou akademií, a přiveze pohár mistrů světa v ledním hokeji,“ řekl starosta s tím, že to přiláká do města ještě další návštěvníky. „Ale zase se třeba hodně lidí místo na náměstí půjde podívat se na stadion,“ usoudil na druhou stranu.