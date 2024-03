Radnice v projektu lokalitu rozdělila do tří částí, a to na parkoviště, park a konírnu. „Pokud by všechno klaplo, letos bychom měli uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace,“ sdělil k parkovišti a parku Vladimír Švec z odboru rozvoje a územního plánování v Telči. S novými plány souvisí zbourání strojírny.