/FOTO/ Poslední příležitost navštívit výstavu telčských zahrádkářům mají zájemci z řad veřejnosti v neděli 14. října odpoledne. Akce konaná u příležitosti stoletého výročí stojí za to.

Výstava konaná u příležitosti stoletého výročí telčských zahrádkářů stojí za návštěvu. | Foto: Deník/Martin Singr

Zaujme zejména sto odrůd jablek. Symbolizují stoletou historii Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Telči. Nebylo složité je sehnat? „Normálně by to asi bylo těžké, ale máme takové dva borce, že to není problém. Myslím, že kdyby na to přišlo, dali by dohromady i dvě stě,“ usměje se zahrádkář Jiří Špaček. Mluví o Dušanovi Sochovi z Žirovnice a zejména pak o Ladislavu Dufkovi z Telče. Ten je už pětadvacet let předsedou telčských zahrádkářů a na výstavě má hned několik parádních kousků, nejen jablek.