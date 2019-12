„V příštím roce nás čeká veškerá administrativa a uvidíme, zda stihneme také zahájení stavby,“ sdělil starosta Telče Roman Fabeš. Původně mělo dojít k rozšíření počtu tříd v budově mateřinky na Nerudově ulici. To ale nakonec není možné realizovat z technických důvodů.

„Dostatek míst ve školkách, to je téma, které se řeší pořád. Jednou je dětí moc, třídy praskají ve švech a hledají se nové prostory. Jindy se zase počet dětí sníží a je tu problém, co udělat s prázdnými třídami. Do toho diskuse o věku, kdy má dítě začít chodit do školky. Tím vším jsme si v Telči několikrát prošli. Jsem rád, že nyní pro nás platí ta první varianta a dětí je teď ve městě i v okolí spousta,“ vysvětlil Roman Fabeš.

Telčské radnici se na akci podařilo získat evropskou dotaci ve výši 6,2 miliony korun. Celkové náklady jsou 7,2 miliony korun. „Žádost o dotace jsme podávali před rokem a půl. Vůbec netušíme, proč se hodnocení tohoto dotačního programu tak protáhlo. Ale nakonec to dopadlo dobře,“ doplnil k tomu Fabeš.