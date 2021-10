Celou tělocvičnu za magistrátem zaplnilo ve středu ráno osmapadesát hromádek. Ty již v pátek dopoledne zamíří do volebních okrsků ve městě a okolí, volby pak mohou začít.

V tělocvičně za jihlavskou radnicí je nachystaných osmadadesát balíčků. Ty v pátek dopoledne zamíří do volebních komisí. | Foto: Deník/Martin Singr

Mladá trojice dopoledne v tělocvičně chystá všechno, co bude potřeba. Jsou to úřední obálky, kancelářské potřeby, dezinfekce, ale i další věci. „Pro případ, že by nešla elektřina, mají komise i baterky. Už se nám stalo, že v jedné okrajové části města byl výpadek,“ říká Alena Holubová z krizového řízení jihlavského magistrátu, která se stará vedle krajského města ještě o volby v devětačtyřiceti dalších obcích.